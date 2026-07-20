TV8 ekranlarında yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen lezzet mücadelesi MasterChef Türkiye 2026, ana kadro heyecanıyla izleyicilere seyir zevki yüksek anlar yaşatıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, 19 Temmuz 2026 Pazar akşamı zorlu bir eleme turu daha tamamlandı. Batuhan Nazikoğlu ve Nilay'ın ardından önlük mücadelesi veren iddialı adaylar arasından sıyrılarak şeflerden tam not alan Hasan Alp Karabacak, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ana kadrosuna seçilen 3. yarışmacısı oldu. Mutfaktaki akademik birikimi, teknik disiplini ve hazırladığı lezzetli tabakla dikkatleri üzerine çeken genç şef hakkında binlerce kişi arama motorlarında "MasterChef Hasan Alp kimdir?", "Hasan Alp Karabacak ne iş yapıyor, kaç yaşında?" ve "Hasan Alp Karabacak nereli?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Hasan Alp Karabacak'ın yaşamı ve gastronomi yolculuğu...

MASTERCHEF HASAN ALP KARABACAK KİMDİR?

MasterChef 2026'da sergilediği başarılı performansla adını doğrudan ana kadroya yazdıran Hasan Alp Karabacak, mutfak sanatlarına olan akademik ilgisi ve profesyonel tecrübesiyle dikkat çekiyor. Mutfak tutkusunu akademik seviyeye taşıyan Karabacak, 2024 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden başarıyla mezun olmuştur. esleği aşçılık olan genç yarışmacı, mezuniyetinin ardından lüks otel ve restoran mutfaklarında aktif olarak görev aldı. Antalya'da beş yıldızlı bir otelin mutfağında turizm tecrübesi edindikten sonra İstanbul'a dönerek kariyerine Demi Chef pozisyonunda devam etti.

Genç yaşına rağmen mutfaktaki bilgi birikimi, soğukkanlı tavırları ve teknik sunumuyla Mehmet, Somer ve Danilo Şef'ten takdir toplayan Hasan Alp Karabacak'ın doğum tarihi ve yaşına dair resmi bir veri henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ancak 2024 üniversite mezuniyeti dikkate alındığında genç yaşta önemli başarılar yakaladığı görülmektedir.

ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

19 Temmuz 2026 Pazar akşamı gerçekleşen MasterChef Türkiye ana kadro seçmelerinde adaylar iki aşamalı zorlu bir etaptan geçti:İlk Etap: Şeflerin belirlediği konsept tabağını en teknik ve lezzetli şekilde sunan yarışmacılar yaratıcılık turuna kalmayı başardı. Yaratıcılık Turu: Verilen ana ürünle lezzet, sunum ve teknik açıdan gecenin en dengeli ve başarılı tabağına imza atan Hasan Alp Karabacak, şeflerin oy birliğiyle 3. beyaz önlüğü göğsüne taktı ve adını ana kadroya yazdırdı.