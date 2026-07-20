Ekranların en çok izlenen lezzet mücadelesi MasterChef Türkiye 2026, büyük bir heyecanla ana kadro seçmelerine start verdi. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, 17 Temmuz 2026 Cuma akşamı yayınlanan bölümde tarihi bir an yaşandı. Mutfakta tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından sıyrılarak rakiplerine şans tanımayan ve MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ana kadrosuna giren ilk yarışmacısı Batuhan Nazikoğlu oldu. Başarılı performansı, teknik mutfak bilgisi ve ekran başındakileri ekran başına kilitleyen tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacının ardından binlerce kişi arama motorlarında "MasterChef Batuhan kimdir?", "Batuhan Nazikoğlu aslen nereli, kaç yaşında?" ve "MasterChef Batuhan evli mi?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte, 19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla güncellenen bilgilerle, MasterChef 2026 ana kadrosunun ilk şampiyon adayı Batuhan Nazikoğlu'nun hayatı ve kariyer yolculuğu...

MASTERCHEF BATUHAN NAZİKOĞLU KİMDİR?

MasterChef 2026'nın ilk önlüğünü kaparak adını doğrudan ana kadroya yazdıran Batuhan Nazikoğlu, mutfaktaki profesyonel duruşu ve yüksek disipliniyle ilk andan itibaren dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Evli olan Batuhan Nazikoğlu, bir kız çocuk babasıdır. Profesyonel şef olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 10 yıldır gastronomi sektörünün içerisinde yer alan Nazikoğlu, hem yurt içi hem de yurt dışı mutfak deneyimlerine sahiptir.

Batuhan Nazikoğlu, MasterChef Türkiye stüdyolarına adım attığı ilk andan itibaren sadece yemekleriyle değil, renkli kişiliğiyle de şeflerin sempatisini kazandı. İlk turlarda hazırladığı vanilyalı levrek tarifiyle yaratıcılığını konuşturan ve üç şeften de "Evet" oyu almayı başaran Batuhan, elemelerin ilerleyen safhalarında stüdyoda sergilediği anlık rap performansı ile Mehmet, Danilo ve Somer Şef'i oldukça şaşırtmıştı.

MASTERCHEF BATUHAN NERELİ?

Yarışma sürecini Ankara'dan sürdüren ve mesleğini burada icra eden başarılı yarışmacı, aslen Karadeniz kökenlidir. Batuhan Nazikoğlu'nun aslen Artvin'in Arhavi ilçesinden olduğu bilinmektedir.

MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026 ana kadro seçmelerinin ilk gününde yarışmacılardan ilk etapta teknik ve hatasız bir lezzet istendi. Şefler, adaylardan Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Ali Nazik yemeğini yapmalarını talep etti. Bu etapta en dengeli, eti en doğru pişmiş ve patlıcan sosu tam kıvamında olan tabağı çıkaran isim Batuhan Nazikoğlu oldu. Yapılan tadımların ve değerlendirmelerin ardından gecenin en başarılı tabağına imza atan Batuhan, 1. önlüğün sahibi olarak MasterChef 2026 ana kadrosunun açılışını yaptı.