Madeira adasında mütevazı bir ailede dünyaya gelen Cristiano Ronaldo, altyapı kariyerine Andorinha ve Nacional kulüplerinde başladıktan sonra Sporting CP altyapısına transfer olmuştur. 2003 yılında Sir Alex Ferguson tarafından keşfedilerek Manchester United'a transfer olan yıldız oyuncu, sırasıyla Real Madrid, Juventus, yeniden Manchester United ve Al-Nassr kulüplerinde forma giymiştir. 5 kez Ballon d'Or ödülü kazanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran yıldız isim, futbol tarihinin en ikonik simgelerinden biridir.