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Haberler Haberler Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?

Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?

Futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında gösterilen, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al-Nassr formalarıyla unutulmaz başarılara imza atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kırdığı rekorlar kadar özel hayatıyla da finans ve spor dünyasının en çok konuşulan figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. Futbolseverler ve yıldız oyuncunun milyonlarca hayranı arama motorlarında "Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?", "Ronaldo'nun gerçek adı ve soyadı ne?" ile "Cristiano ismi nereden geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Cristiano Ronaldo'nun tam adı, kimlik bilgileri ve isminin dikkat çeken hikayesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 14:10
Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?

CRISTIANO RONALDO'NUN TAM ADI NEDİR?

Portekizli yıldızın kimlikte yer alan tam ve resmi adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro'dur.

Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?

Portekiz geleneklerine uygun olarak anne ve babasının soyisimlerini taşıyan oyuncunun adındaki unsurlar şu şekildedir:

Cristiano: İlk ön adı

Ronaldo: İkinci ön adı

dos Santos: Annesi Maria Dolores dos Santos'tan gelen soyadı

Aveiro: Babası José Dinis Aveiro'dan gelen soyadı

Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?

'RONALDO' İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Cristiano Ronaldo'nun babası José Dinis Aveiro, eski bir ABD Başkanı ve ünlü aktör olan Ronald Reagan'ın büyük bir hayranıydı. Babası, Reagan'a duyduğu hayranlık ve saygı nedeniyle oğlunun ikinci adını "Ronaldo" olarak koymuştur.

Cristiano Ronaldo'nun tam adı nedir?

Madeira adasında mütevazı bir ailede dünyaya gelen Cristiano Ronaldo, altyapı kariyerine Andorinha ve Nacional kulüplerinde başladıktan sonra Sporting CP altyapısına transfer olmuştur. 2003 yılında Sir Alex Ferguson tarafından keşfedilerek Manchester United'a transfer olan yıldız oyuncu, sırasıyla Real Madrid, Juventus, yeniden Manchester United ve Al-Nassr kulüplerinde forma giymiştir.

5 kez Ballon d'Or ödülü kazanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran yıldız isim, futbol tarihinin en ikonik simgelerinden biridir.

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