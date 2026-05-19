Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 19 Mayıs Salı bugün borsa açık mı, BIST 100 işlem görüyor mu?

"Bugün borsa saat kaçta açılacak, emir girişi yapılabiliyor mu?" araması yapan borsa yatırımcıları için resmi kurumlardan açıklama geldi. Ulusal bayram kapsamında kamu bankaları ve devlet daireleriyle birlikte Borsa İstanbul da kapılarını bir günlüğüne kapattı. Yatırımcıların merakla beklediği T+1 ve T+2 takas günü güncellemelerini, açılış-kapanış saatlerini sizler için derledik.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde finansal piyasalardaki son durum yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. "19 Mayıs Salı bugün borsa açık mı, BIST 100 işlem görüyor mu?" sorusu Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimi ile yanıt buldu. Resmi tatil nedeniyle bugün borsada seans yapılmayacak ve işlemler bir gün süreyle durdurulacak. İşte Borsa İstanbul açılış tarihi ve değişen takas takvimi detayları...

19 MAYIS BORSA AÇIK MI? BORSA KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil mevzuatına tabi bir ulusal bayramdır. Bu nedenle, 19 Mayıs 2026 Salı günü (bugün) Borsa İstanbul (BIST) kapalıdır. Bugün borsada herhangi bir seans yapılmayacak, pay piyasasında hisse senedi alım-satımı, emir girişi veya iptali gerçekleştirilemeyecektir. Aynı şekilde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda işlemler askıya alınmıştır.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, resmi tatilin tamamlanmasının ardından ilk iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü normal çalışma düzenine geri dönecektir. Seanslar her zamanki gibi sabah saat 09:40'ta açılış seansı emir toplama ile başlayacak, sürekli işlem süreci 10:00 - 18:00 saatleri arasında yürütülecek ve borsa saat 18:10'da kapanacaktır.

BORSA İSTANBUL 19 MAYIS 2026 GÜNCEL TAKAS TAKVİMİ

Resmi tatil günlerinde takas işlemleri de yapılmadığı için sermaye piyasalarında T+1 ve T+2 valör süreleri değişiklik göstermiştir. Yatırımcıların nakit planlamasını etkileyecek resmi takas takvimi şu şekildedir:

15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerin takası (paranın hesaba geçmesi): 20 Mayıs 2026 Çarşamba tarihinde yapılacaktır.

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerin takası (paranın hesaba geçmesi): 21 Mayıs 2026 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir.

19 Mayıs 2026 Salı (Bugün): Herhangi bir seans yapılmadığı için bugün adına bir takas süreci de bulunmamaktadır.

