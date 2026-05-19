19 Mayıs 2026 bankalar ve devlet daireleri açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş "19 Mayıs 2026 bankalar açık mı?" ve "Kamu kurumları kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı takviminde Salı gününe denk gelen bu özel gün, resmi tatil kapsamında olduğu için hizmet veren birçok kurumda mesai düzeni değişecek. İşte 19 Mayıs 2026 Salı günü bankalar, kargolar, hastaneler ve diğer resmi dairelerin çalışma durumu...

19 MAYIS 2026 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu uyarınca tam gün resmi tatildir. Tüm kamu ve özel banka şubeleri 19 Mayıs Salı günü kapalı olacaktır. Şubeler üzerinden fiziksel işlem yapılamayacak ancak ATM, mobil bankacılık ve internet şubesi aktif olarak kullanılabilecektir. Yapılan EFT ve Havale işlemleri bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü hesaplara geçecektir. (FAST işlemleri hariç).

BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

Borsa İstanbul resmi tatil süresince işlem görmeyecektir.

KAMU KURUMLARI VE RESMİ DAİRELER KAPALI MI?

Salı günü resmi tatil olması sebebiyle devlet dairelerinde mesaiye ara verilecek. Kapalı olacak kurumlar şunlardır:

Valilikler ve Kaymakamlıklar

Vergi Daireleri ve SGK Merkezleri

Nüfus Müdürlükleri ve Belediyeler

19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

Noterler sadece nöbetçi noterler hizmet verecektir.

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilk, orta ve lise kademeleri ile üniversitelerde 19 Mayıs günü ders yapılmayacaktır. Öğrenciler ve öğretmenler, bayram kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlere katılım sağlayabilecektir.

HASTANELER HİZMET VERİYOR MU?

Devlet hastaneleri ve poliklinikler kapalı olacak; ancak Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecektir.

ECZANELER AÇIK MI?

Sadece bölgenizdeki nöbetçi eczaneler üzerinden ilaç temini yapabilirsiniz.

19 MAYIS KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Bir kamu kuruluşu olan PTT ve PTT Kargo şubeleri 19 Mayıs'ta kapalıdır. Aras, Yurtiçi, MNG gibi özel kargo firmalarının çoğu resmi tatilde dağıtım ve alım işlemlerine ara vermektedir. Güncel durum için ilgili kargo şubesini aramanız önerilir.