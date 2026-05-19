CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 19 Mayıs 2026 bankalar ve devlet daireleri açık mı?

19 Mayıs 2026 bankalar ve devlet daireleri açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise "19 Mayıs 2026 bankalar ve devlet daireleri açık mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Resmi tatil takvimine göre kapalı olacak kurumların listesi ve banka işlemlerine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 08:10
19 Mayıs 2026 bankalar ve devlet daireleri açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş "19 Mayıs 2026 bankalar açık mı?" ve "Kamu kurumları kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı takviminde Salı gününe denk gelen bu özel gün, resmi tatil kapsamında olduğu için hizmet veren birçok kurumda mesai düzeni değişecek. İşte 19 Mayıs 2026 Salı günü bankalar, kargolar, hastaneler ve diğer resmi dairelerin çalışma durumu...

19 MAYIS 2026 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu uyarınca tam gün resmi tatildir. Tüm kamu ve özel banka şubeleri 19 Mayıs Salı günü kapalı olacaktır. Şubeler üzerinden fiziksel işlem yapılamayacak ancak ATM, mobil bankacılık ve internet şubesi aktif olarak kullanılabilecektir. Yapılan EFT ve Havale işlemleri bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü hesaplara geçecektir. (FAST işlemleri hariç).

BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

Borsa İstanbul resmi tatil süresince işlem görmeyecektir.

KAMU KURUMLARI VE RESMİ DAİRELER KAPALI MI?

Salı günü resmi tatil olması sebebiyle devlet dairelerinde mesaiye ara verilecek. Kapalı olacak kurumlar şunlardır:

Valilikler ve Kaymakamlıklar

Vergi Daireleri ve SGK Merkezleri

Nüfus Müdürlükleri ve Belediyeler

19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

Noterler sadece nöbetçi noterler hizmet verecektir.

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilk, orta ve lise kademeleri ile üniversitelerde 19 Mayıs günü ders yapılmayacaktır. Öğrenciler ve öğretmenler, bayram kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlere katılım sağlayabilecektir.

HASTANELER HİZMET VERİYOR MU?

Devlet hastaneleri ve poliklinikler kapalı olacak; ancak Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecektir.

ECZANELER AÇIK MI?

Sadece bölgenizdeki nöbetçi eczaneler üzerinden ilaç temini yapabilirsiniz.

19 MAYIS KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Bir kamu kuruluşu olan PTT ve PTT Kargo şubeleri 19 Mayıs'ta kapalıdır. Aras, Yurtiçi, MNG gibi özel kargo firmalarının çoğu resmi tatilde dağıtım ve alım işlemlerine ara vermektedir. Güncel durum için ilgili kargo şubesini aramanız önerilir.

F.Bahçe için flaş hoca adayları!
Transferde bomba Osimhen iddiası!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
CHP'deki "sadık"lar ikinci kez bir arada! 15 milletvekilli sır toplantı: Gündem mutlak butlan | Kılıçdaroğlu'ndan yeni çağrı gelecek mi?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan şok Mauro Icardi raporu!
İşte Cimbom'un listesindeki 3 yıldız orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 09:32
Okan Buruk'tan şok Mauro Icardi raporu! Okan Buruk'tan şok Mauro Icardi raporu! 09:24
Spor dünyasından 19 Mayıs paylaşımları! Spor dünyasından 19 Mayıs paylaşımları! 08:59
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:52
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:50
Safi'den flaş transfer açıklaması! Safi'den flaş transfer açıklaması! 00:30
Daha Eski
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! 00:30
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! 00:29
Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! 00:29
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! 00:29
Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! 00:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! 00:29