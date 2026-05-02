Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Basim Sheikh Suliman ile tokalaşması talebini "Asla tokalaşmam" diyerek reddetti. Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA'nın yıllık toplantısında, Başkan Infantino, konuşmalarını yapan iki ülke temsilcisini kürsüye yeniden davet etti. Jibril Rajoub ve Basim Sheikh Suliman'ın tokalaşmasını isteyen Infantino'nun yaklaşık 2 dakika ikna etmeye çalıştığı Rajoub, "Acı çekiyoruz" diyerek kürsüden ayrıldı. Rajoub salondaki yerine geçtiğinde çevresindekiler tarafından bir kez daha alkışlandı.