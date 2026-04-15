Kahramanmaraş'ta ne oldu? SON DAKİKA!

Kahramanmaraş bugün bir okuldan yükselen silah sesleriyle sarsıldı! Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Peki, Kahramanmaraş saldırısı neden oldu? Yaralıların sağlık durumu nasıl? İşte son dakika gelişmeleri...

AYŞEL ÇALIK ORTAOKULU'NDA DEHŞET

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul içerisinden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İlk belirlemelere göre saldırıda 6 kişi yaralandı. Yaralıların öğrenci mi yoksa okul personeli mi olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, asayiş ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanması ve olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Okul çevresi kordon altına alınırken, velilerin okul önündeki endişeli bekleyişi sürüyor.