İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez'den bahis soruşturması açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili değerlendirmeler yaparken, aynı soruşturmanın basketbol ve voleybol branşlarına da sıçrayabileceğini belirtti.

İŞTE BAŞSAVCI FATİH DÖNMEZ'İN O SÖZLERİ:

Sanal bahis konusu önemli bir başlık. Yasadışı bahisle mücadele sadece oynayan ve oynatan kişilerle sınırlı değil; altyapı sağlayan, para transferi yapan, hesap açan ya da toplu şekilde hesap temin eden tüm unsurlara yönelik çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki tavrı nettir. Biz de bu doğrultuda mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz. Elimizdeki verilerle kapsamlı bir hazırlık içerisindeyiz. Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 56 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmada tutuklu şüpheli bulunmuyor. Futbolda bahis soruşturması aslında sporda bahis soruşturmasına evrildi, federasyonlar ve Spor Toto'dan gelen veriler doğrultusunda basketbol ve voleybol branşlarına da sıçrayabilir.