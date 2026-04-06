Mircea Lucescu sağlık durumu nasıl? Lucescu'nun son durumu...

Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Futbol dünyasının "Luce" lakaplı efsane ismi Mircea Lucescu hakkında sosyal medya platformlarında yayılan "öldü" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 80 yaşındaki tecrübe teknik adamın sağlık durumu ile ilgili açıklamaları oğlu yaptı. Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu tarihten beri hastanede tedavi gören Rumen teknik direktörün durumunun stabil olduğu belirtilmişti. Peki, Lucescu sağlık durumu nasıl, son durum ne? İşte detaylar...

LUCESCU YOĞUN BAKIMDA: DURUMU KRİTİK

Romanya'dan gelen bilgilere göre, tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu şikayetinin artması üzerine müşahede altında tutulduğu servisten yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Doktorlar, tecrübeli hocanın durumunu yakından takip ederken, kalpteki ritim bozukluğunun kontrol altına alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

29 MART'TA MİLLİ TAKIM KAMPINDA FENALAŞMIŞTI

Lucescu'nun sağlık süreci, geçtiğimiz hafta başlamıştı. 29 Mart tarihinde Romanya Milli Takımı kampı sırasında fenalaşan efsane isim, vakit kaybetmeden Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. O tarihten bu yana hastanede tedavi gören ve durumu "stabil" olarak açıklanan Lucescu'nun, son 24 saat içerisinde değerlerinin kötüleşmesi spor dünyasını yasa boğdu.

MIRCEA LUCESCU ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada yayılan spekülasyonların aksine, Mircea Lucescu hayatını kaybetmemiştir. Ancak gelen son bilgiler, durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini doğrulamaktadır. Romanya basınında yer alan haberlere göre, hastane yetkilileri ve ailesi, resmi bir açıklama yapmadan önce durumun netleşmesini bekliyor.