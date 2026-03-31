Haberler İzmir baraj doluluk oranları | 31 Mart İzmir barajlarda son durum

İzmir baraj doluluk oranları | 31 Mart İzmir barajlarda son durum

İzmir baraj doluluk oranları 31 Mart itibarıyla vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel veriler, kentteki su seviyesinin son durumunu ortaya koyuyor. Son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşanıp yaşanmadığı araştırılırken, “İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusu gündemde yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 08:40
İzmir baraj doluluk oranları | 31 Mart İzmir barajlarda son durum

İzmir'de son dönemde etkili olan yağışlar, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarına can suyu oldu. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından 31 Mart 2026 itibarıyla paylaşılan verilere göre, bazı barajlarda doluluk oranı %100 seviyesine ulaşırken, kentin en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki yükseliş dikkat çekti. İşte Tahtalı, Balçova, Gördes ve Ürkmez barajlarında son durum ve güncel doluluk oranları...

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir'de su tüketimi ve kuraklık riski yakından takip edilirken, Mart ayının son günlerinde barajlardan sevindirici haberler geldi. İZSU'nun 31 Mart sabahı güncellediği verilere göre, İzmir genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %67,87 seviyesine yükseldi. Özellikle küçük ölçekli barajlarda tam doluluk yaşanırken, büyük rezervuarlardaki artış grafiği umut verdi.

İZSU BARAJ DOLULUK

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM: 31 MART 2026 GÜNCEL LİSTE

Kentin farklı noktalarında bulunan barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:

  • Tahtalı Barajı: %43,27 (Kentin ana su kaynağında istikrarlı artış sürüyor.)
  • Balçova Barajı: %95,16 (Neredeyse tam doluluk kapasitesine ulaştı.)
  • Ürkmez Barajı: %100 (Tamamen doldu.)
  • Gördes Barajı: %33,02 (Geçtiğimiz yıla oranla belirgin bir artış yaşandı.)
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %67,91

UZMANLARDAN TASARRUF ÇAĞRISI

Barajlardaki doluluk oranlarının artmasına rağmen İZSU yetkilileri, suyun verimli kullanılması konusundaki uyarılarını sürdürüyor. Yağışlı sezonun sonuna yaklaşılırken, mevcut suyun yaz ayları için idareli harcanması gerektiği vurgulanıyor.

Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı
G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyon: Mustafa Bozbey ve 54 şüpheli gözaltında
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
F.Bahçe'den Bissouma harekatı!
Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı 09:12
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:02
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:01
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 00:08
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 00:08
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 00:08
Daha Eski
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! 00:08
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 00:08
Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada 00:08
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 00:08
Buruk'tan Singo için radikal karar! Buruk'tan Singo için radikal karar! 00:08
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 00:08