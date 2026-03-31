İzmir baraj doluluk oranları | 31 Mart İzmir barajlarda son durum

İzmir'de son dönemde etkili olan yağışlar, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarına can suyu oldu. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından 31 Mart 2026 itibarıyla paylaşılan verilere göre, bazı barajlarda doluluk oranı %100 seviyesine ulaşırken, kentin en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki yükseliş dikkat çekti. İşte Tahtalı, Balçova, Gördes ve Ürkmez barajlarında son durum ve güncel doluluk oranları...

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir'de su tüketimi ve kuraklık riski yakından takip edilirken, Mart ayının son günlerinde barajlardan sevindirici haberler geldi. İZSU'nun 31 Mart sabahı güncellediği verilere göre, İzmir genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %67,87 seviyesine yükseldi. Özellikle küçük ölçekli barajlarda tam doluluk yaşanırken, büyük rezervuarlardaki artış grafiği umut verdi.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM: 31 MART 2026 GÜNCEL LİSTE

Kentin farklı noktalarında bulunan barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:

Tahtalı Barajı: %43,27 (Kentin ana su kaynağında istikrarlı artış sürüyor.)

Balçova Barajı: %95,16 (Neredeyse tam doluluk kapasitesine ulaştı.)

Ürkmez Barajı: %100 (Tamamen doldu.)

Gördes Barajı: %33,02 (Geçtiğimiz yıla oranla belirgin bir artış yaşandı.)

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %67,91

UZMANLARDAN TASARRUF ÇAĞRISI

Barajlardaki doluluk oranlarının artmasına rağmen İZSU yetkilileri, suyun verimli kullanılması konusundaki uyarılarını sürdürüyor. Yağışlı sezonun sonuna yaklaşılırken, mevcut suyun yaz ayları için idareli harcanması gerektiği vurgulanıyor.