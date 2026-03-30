SURVIVOR ELENEN İSİM | 29 Mart Survivor'da kim elendi?

29 Mart 2026 Pazar günü yayınlanan Survivor Türkiye son bölümünde eleme heyecanı doruğa ulaştı. Haftanın eleme adayları arasında gerçekleşen düello oyunları, adaya veda edecek ismi belirledi. Dün akşam oynanan düelloda yarışmacılar parkurda tüm güçlerini ortaya koyarken, kazanan isim adada kalmayı başardı. Kaybeden yarışmacı ise Survivor hayallerine veda eden isim oldu. “Survivor kim elendi?” sorusu geceye damga vururken, sonuçlar izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

29 Mart Survivor son bölümde kim elendi, düelloyu kim kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. Survivor Türkiye yeni bölümde eleme gecesi büyük bir heyecana sahne oldu. Eleme adayları arasında gerçekleşen düello karşılaşmaları, haftanın en kritik anlarını oluşturdu. Mücadeleler sonucunda kazanan yarışmacılar yollarına devam ederken, son düelloyu kaybeden isim Survivor'a veda etti. Bunun yanı sıra ödül oyunu da gecenin dikkat çeken bir diğer gelişmesiydi. Takımlar arasındaki rekabetin giderek arttığı yarışmada ödül oyununu kazanan ekip moral kazanırken, kaybeden takım için zorlu süreç devam ediyor. İzleyiciler ise elenen ismi ve haftanın detaylarını merak etmeyi sürdürüyor.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI

29 Mart 2026 Pazar günü yayınlanan Survivor Türkiye son bölümünde haftanın eleme adayları netleşmişti. Bu hafta eleme potasında yer alan isimler Lina, Seren Ay, Nisanur ve Sude oldu. Yarışmacı oylaması sonucunda Lina ve Seren Ay, izleyici desteğiyle eleme potasından çıkmayı başardı. Böylece düello aşamasına kalan iki isim Sude ve Nisanur oldu.

DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme düellosu büyük bir heyecana sahne oldu. Sude ve Nisanur arasında gerçekleşen mücadelede üstün performans sergileyen Sude, rakibini 5-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sude adada kalmayı garantilerken, düelloyu kaybeden Nisanur için final süreci başladı.

KADER KONSEYİNDE KRİTİK KARAR

Düello sonrası Nisanur için Mavi takımda kader konseyi toplandı. Gönüllüler Takımı, yapılan oylamada eşit oy kullandı ve net bir sonuç çıkmadı. Bu durum üzerine takım, son kararı kendi aralarında konuşarak vermek zorunda kaldı. Konseyde yapılan değerlendirme sonucunda Gönüllüler Takımı, Nisanur'u takıma dahil etmek istemediğini açıkladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Tüm bu gelişmelerin ardından Survivor'da haftanın elenen ismi Nisanur oldu. Böylece Nisanur, 29 Mart 2026 tarihinde yarışmaya veda eden isim olarak kayıtlara geçti. Survivor'da rekabet ve heyecan her geçen gün artarken, önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
