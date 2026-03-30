TOKİ İstanbul kura çekimi bugün mü, tarih açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri, başvuruda bulunan binlerce vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sosyal konut projesi kapsamında birçok ilde süreçler tamamlanırken, İstanbul için bekleyişin sürmesi "Kura çekimi bugün mü?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 28 Mart 2026 tarihi itibarıyla TOKİ İstanbul kura çekilişi ve takvimine dair son durum...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BUGÜN MÜ?

30 Mart Pazartesi günü (bugün) TOKİ İstanbul kura çekimi yapılmayacak. TOKİ'nin bugünkü resmi programında İstanbul iline dair bir kura çekilişi bulunmamaktadır.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Henüz TOKİ tarafından İstanbul için resmi bir kura takvimi açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin resmi duyuru kanallarında İstanbul takvimi şu an için yer almıyor.

KURA TAKVİMİ NEDEN GECİKTİ?

İstanbul kura tarihlerinin diğer illere göre daha geç belirlenmesinin temel nedeni, başvuru sayısının rekor düzeyde olmasıdır. Milyonları bulan başvuru dosyalarının titizlikle incelenmesi, şartları taşımayanların elenmesi ve listelerin nihai halini alması süreci takvimin netleşmesini etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, İstanbul kurallarının 2026 yılı Nisan ayı içerisinde etaplar halinde başlaması bekleniyor. Kurallar başladığında; Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçeler için ayrı tarihler belirlenecek.