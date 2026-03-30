TOKİ İstanbul kura çekim tarihi neden açıklanmadı?

Ziraat Türkiye Kupası
TOKİ İstanbul kura tarihi neden açıklanmadı sorusu gündemdeki yerini koruyor. TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde birçok ilde kura çekimi tamamlanırken, İstanbul için henüz resmi tarih duyurulmadı. İstanbul kura çekiminin henüz açıklanmamasının nedeni ise sürecin planlama aşamasında olması ve yoğun başvuru nedeniyle takvimin netleşmemesi olarak gösteriliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 09:25
TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri, başvuruda bulunan binlerce vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sosyal konut projesi kapsamında Ankara, İzmir ve diğer pek çok ilde kura süreçleri tamamlanırken, İstanbul için bekleyişin sürmesi "Kura çekimi neden açıklanmadı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi ve sürecine dair son durum...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHİ NEDEN AÇIKLANMADI?

İstanbul kura tarihlerinin diğer illere göre daha geç açıklanmasının temel nedeni, başvuru sayısının rekor düzeyde olmasıdır. İstanbul'daki konut arzının yüksekliği ve buna bağlı olarak milyonları bulan başvuru dosyalarının titizlikle incelenmesi, takvimin netleşmesini etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor. TOKİ yetkililerinden gelen bilgilere göre, başvuru şartlarını taşımayanların elenmesi ve listelerin nihai halini alması süreci devam ediyor. Bu nedenle İstanbul takvimi, diğer illerden bağımsız olarak ayrı bir planlama ile duyurulacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Henüz TOKİ tarafından İstanbul için resmi bir kura tarihi açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin resmi internet sitelerinde İstanbul takvimi şu an için yer almıyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi

BUGÜN KURA ÇEKİLECEK Mİ? (30 MART)

28-29 Mart 2026 hafta sonu programında İstanbul kurası bulunmamaktadır. Mevcut takvime göre bu hafta sonu farklı illerin yedek ve asil belirleme süreçleri yürütülmektedir.

TOKİ İstanbul kura çekimi

İSTANBUL KURA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık kaynaklarından sızan bilgilere göre, İstanbul kurallarının 2026 yılı Nisan ayı içerisinde etaplar halinde başlaması bekleniyor. Kurallar başladığında; Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçeler için ayrı tarihler belirlenecek.

TOKİ İstanbul kura çekimi

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimleri başladığında, sonuçlar eş zamanlı olarak şu kanallardan takip edilebilecek:

  • e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden,
  • TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden,
  • YouTube: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla. TOKİ, kura tarihleri ve ödeme bilgilendirmeleri için vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapmaktadır. Bu süreçte dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunmalı ve sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmelidir.

Cimbom'a Silva transferinde tek engel!
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CHP'li Özkan Yalım rüşvet paralarını sevgilileriyle tatillerde yedi
Cimbom'dan milli yıldıza kanca!
Genç yetenek 10 milyon Euro'ya F.Bahçe'ye gelebilir!
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:36
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:34
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 00:11
F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! 00:11
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi 00:11
Daha Eski
F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız 00:11
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! 00:11
F.Bahçe için dönüm noktası! Nisan ayında... F.Bahçe için dönüm noktası! Nisan ayında... 00:11
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü 00:11
G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! 00:10