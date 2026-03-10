CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler FED faiz kararı ne zaman? Mart 2026 FED faiz beklentileri: Düşecek mi, artacak mı?

Küresel piyasaların kilitlendiği Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı yeni adımlar; dolardan altına, borsalardan dijital varlıklara kadar tüm yatırım araçlarının yönünü belirleyecek. Jerome Powell liderliğindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak mesajlar, 2026 yılının geri kalanı için de bir yol haritası niteliği taşıyacak. Piyasalarda 'faiz indirimi mi yoksa bekle gör' stratejisinin mi ağır basacağı tartışılırken, ABD'den gelen istihdam ve enflasyon verileri beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Peki, 2026 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasaların faiz beklentisi ne yönde? İşte tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği kritik toplantıya dair son bilgiler...

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 15:25
ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı ile yılın en kritik kararlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. ABD ekonomisindeki enflasyonist baskıların seyri ve istihdam piyasasındaki dirençli tablo, FED üyelerinin masadaki seçeneklerini belirleyen en temel etkenler olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, Jerome Powell'ın basın toplantısında kuracağı her cümleden 'parasal sıkılaşmanın sonuna gelindi mi?' sorusuna bir yanıt ararken, küresel likidite akışının hızı da bu karar sonrasında netlik kazanacak. Mart ayı toplantısı, özellikle 2026 yılının ilk yarısında dünya genelindeki faiz politikalarını etkileyebilecek bir domino etkisine sahip olması bakımından büyük bir ciddiyetle takip ediliyor. Finans dünyasında volatiliteyi (oynaklığı) zirveye taşıması beklenen FED'in Mart ayı kararına dair takvim ve piyasa analizlerini sizler için derledik.

MART 2026 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED'in 2026 yılındaki ikinci kritik toplantısı olan Mart ayı toplantısı, 17-18 Mart 2026 tarihlerinde iki günlük bir oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından yılın ikinci faiz kararı, 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de kamuoyuna duyurulacak. Kararın açıklanmasının ardından saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın açıklaması, faiz patikasının geri kalanı ve ekonomideki "yumuşak iniş" senaryolarına dair ipuçları taşıması bakımından piyasalar tarafından pür dikkat takip edilecek.

FED faiz kararı ne zaman? Mart 2026

PİYASALARIN FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Ocak ayı toplantısında faizleri yüzde 3,50 - 3,75 aralığında sabit tutarak beklemeye geçen FED için Mart ayı beklentileri "temkinli bir duruş" etrafında şekilleniyor:

  • Faizi Sabit Tutma Eğilimi: Başta J.P. Morgan ve Goldman Sachs gibi dev finans kuruluşlarının analizlerine göre, piyasaların büyük bir çoğunluğu Mart ayında da faizlerin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ocak ayı tutanaklarında üyeler arasındaki görüş ayrılıklarının belirginleşmesi, bankanın verileri bir süre daha izleyeceği beklentisini güçlendiriyor.
  • İndirim Beklentileri: CME FedWatch verileri ve anket sonuçları, Mart ayında bir faiz indirimi olasılığını düşük görse de, yılın tamamı için bir veya iki adet 25 baz puanlık indirim beklentisi masadaki yerini koruyor.

Anasayfa
