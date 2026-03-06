CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Antalya deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Antalya deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Akdeniz güne depremle başladı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 Mart Cuma sabah saat 08.35'te yeni bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. Yerin 12.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Antalya'nın batı sahil şeridinde ve Muğla'nın bazı ilçelerinde hissedildi. Kaş'a yaklaşık 152 kilometre mesafede, açık denizde yaşanan bu hareketlilik bölge halkında kısa süreli tedirginliğe yol açarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel veriler ve depremin tüm detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 08:56 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:05
Antalya deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Antalya'da korkutan deprem... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında bir süredir devam eden sismik hareketlilik, bu sabah gerçekleşen orta şiddetli bir sarsıntıyla yeniden gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Mart 2026 sabahı saat 08.35.23'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Merkez üssü Kaş ilçesine 152.41 kilometre uzaklıkta olan sarsıntı, deniz tabanının 12.5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer büyüklükteki sarsıntıların ardından gelen bu deprem, özellikle sahil kesimindeki yerleşim birimlerinde hissedilirken depreme ilişkin son bilgiler ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini sizler için derledik.

ANTALYA'DA GÜNE DEPREMLE BAŞLADI

AFAD'ın 4,5 şiddetinde duyurduğu depremi Kandilli Rasathanesi ise revize ederek 4,6 şiddetinde ölçtü. Öte yandan aynı bölgede, saat 08.33'te ise 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından takip edilmektedir.

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Akdeniz'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, merkez üssünün kıyıya mesafesine rağmen geniş bir hatta yankı buldu. AFAD verilerine göre Kaş açıklarında gerçekleşen deprem, başta Antalya'nın Kaş, Demre ve Finike ilçelerinde belirgin bir şekilde hissedilirken, komşu il Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerindeki kıyı şeridinde de vatandaşlar tarafından fark edildi. Sarsıntının 12.5 km gibi orta bir derinlikte gerçekleşmesi, etkisinin sadece Antalya ile sınırlı kalmamasına yol açtı; deprem, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde de hafif sallantı şeklinde kaydedildi. Açık denizde gerçekleşen bu deprem sonrası, AFAD ve kolluk birimlerine kıyı şeridindeki illerden herhangi bir hasar ihbarı ulaşmadığı teyit edildi.

ASpor CANLI YAYIN

Derbi öncesi prim dopingi! Yönetim kesenin ağzını açtı
G.Saray'da Hakan heyecanı! Inter'in istediği rakam...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
ABD-İsrail-İran savaşı yedinci gününde | ABD İran'ın İHA gemisini vurdu | Yeni lider tanıtılacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Tedesco'nun son durumu!
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında mağlup oldu Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında mağlup oldu 08:38
Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? 08:06
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Daha Eski
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22
Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! 00:22
İşte Tedesco'nun son durumu! İşte Tedesco'nun son durumu! 00:22