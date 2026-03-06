Antalya deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Antalya'da korkutan deprem... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında bir süredir devam eden sismik hareketlilik, bu sabah gerçekleşen orta şiddetli bir sarsıntıyla yeniden gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Mart 2026 sabahı saat 08.35.23'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Merkez üssü Kaş ilçesine 152.41 kilometre uzaklıkta olan sarsıntı, deniz tabanının 12.5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer büyüklükteki sarsıntıların ardından gelen bu deprem, özellikle sahil kesimindeki yerleşim birimlerinde hissedilirken depreme ilişkin son bilgiler ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini sizler için derledik.

ANTALYA'DA GÜNE DEPREMLE BAŞLADI

AFAD'ın 4,5 şiddetinde duyurduğu depremi Kandilli Rasathanesi ise revize ederek 4,6 şiddetinde ölçtü. Öte yandan aynı bölgede, saat 08.33'te ise 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından takip edilmektedir.

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Akdeniz'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, merkez üssünün kıyıya mesafesine rağmen geniş bir hatta yankı buldu. AFAD verilerine göre Kaş açıklarında gerçekleşen deprem, başta Antalya'nın Kaş, Demre ve Finike ilçelerinde belirgin bir şekilde hissedilirken, komşu il Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerindeki kıyı şeridinde de vatandaşlar tarafından fark edildi. Sarsıntının 12.5 km gibi orta bir derinlikte gerçekleşmesi, etkisinin sadece Antalya ile sınırlı kalmamasına yol açtı; deprem, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde de hafif sallantı şeklinde kaydedildi. Açık denizde gerçekleşen bu deprem sonrası, AFAD ve kolluk birimlerine kıyı şeridindeki illerden herhangi bir hasar ihbarı ulaşmadığı teyit edildi.