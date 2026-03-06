CANLI SKOR ANA SAYFA
YÖKDİL-1 ne zaman 2026? YÖKDİL sınav tarihi ve saati | Kapılar ne zaman kapanacak?

YÖKDİL-1 ne zaman 2026? YÖKDİL sınav tarihi ve saati | Kapılar ne zaman kapanacak?

Akademik yükselme, dil tazminatı ve lisansüstü eğitim başvuruları için kritik öneme sahip olan YÖKDİL-1 sınavı için geri sayım başladı! ÖSYM tarafından 2026 yılının ilk yabancı dil sınavı olarak gerçekleştirilecek YÖKDİL-1 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için adaylar 'Sınav ne zaman?' ve 'Sınav salonuna giriş saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak sınavın başvuru süreçlerinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Peki, 2026 YÖKDİL-1 saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? İşte sınava ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:32
YÖKDİL-1 ne zaman 2026? YÖKDİL sınav tarihi ve saati | Kapılar ne zaman kapanacak?

Yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer hedefleyen veya dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği YÖKDİL-1 sınavı için takvim netleşti. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav uygulama takviminde yer alan bilgilere göre yılın ilk YÖKDİL maratonu, adayların seçtikleri alanlarda (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça) yetkinliklerini ölçmek üzere belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. 180 dakika sürecek olan bu zorlu maratonda adaylar, 80 soru üzerinden hedefledikleri puanı almak için ter dökecek. İşte detaylar...

YÖKDİL-1 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olan YÖKDİL-1, 8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, başvuruda belirttikleri sınav merkezlerinde ter dökecekler.

YÖKDİL-1 ne zaman 2026?

YÖKDİL-1 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Sınav, Türkiye genelindeki tüm merkezlerde aynı anda saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Toplamda 180 dakika (3 saat) sürecek olan YÖKDİL-1 maratonu, saat 13.15'te sona erecek. Adayların sınavın ilk 135 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek.

SALON KAPILARI SAAT KAÇTA KAPANACAK?

ÖSYM'nin kuralına göre, sınav binalarına girişler sabah saat 09.00'da başlasa da, adayların en geç saat 10.00'da sınav binası içinde olmaları gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, her ne sebeple olursa olsun sınav binalarına alınmayacaktır. Bu nedenle adayların, trafik ve güvenlik kontrollerini hesaba katarak sınav yerlerinde en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.

YÖKDİL sınav tarihi ve saati

YÖKDİL-1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

YÖKDİL-1 sınavında adaylara kendi seçtikleri uzmanlık alanından toplam 80 soru yöneltilecek. Bu 80 sorunun çözümü için verilen süre ise 180 dakikadır. Çoktan seçmeli (5 şıklı) sorulardan oluşan sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemediği için adayların tüm soruları yanıtlaması puan avantajı sağlamaktadır.

