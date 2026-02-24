CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Şubat eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Şubat eleme adayı kim oldu?

Survivor 2026’da 24 Şubat akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Haftanın kaderini belirleyen kritik mücadelede iki takım da kazanmak için parkurda tüm gücünü ortaya koydu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Şubat eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 23:59
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Şubat eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 24 Şubat akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu haftanın seyrini değiştirdi. Parkurda yaşanan kıran kırana mücadele sonrası bir takım dokunulmazlığı kazanarak avantaj elde etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Şubat eleme adayı belli oldu mu? Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda kaybeden takımdan bir isim eleme potasına gönderildi. Survivor 2026'da haftanın eleme adayının kim olduğu ve dokunulmazlık oyunu sonucu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Tüm gelişmeler ve güncel bilgiler Survivor takipçileri için yakından izleniyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı Seda oldu.

