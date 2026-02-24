YKS SON ÖDEME TARİHİ 2026 | YKS son başvuru tarihi ne zaman?

CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 YKS maratonuna katılmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlıyor. Ancak yalnızca form doldurmak yeterli değil; başvurunun geçerli sayılması için sınav ücretinin de kılavuzda belirtilen bankalara süresi içinde yatırılması gerekiyor. Bu noktada en çok merak edilen soru ise şu: 2026 YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte, YKS son ödeme tarihi hakkında öne çıkan detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 00:42
Üniversite kapısını aralamak isteyen milyonlarca aday için 2026 YKS süreci tüm hızıyla devam ediyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirirken, işlemlerin eksiksiz tamamlanması büyük önem taşıyor. Başvuru formunu doldurmak tek başına yeterli değil; sınav ücretinin de kılavuzda belirtilen bankalara son başvuru tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Aksi halde başvuru geçersiz sayılabiliyor. Bu nedenle adayların takvimi dikkatle takip etmesi şart. Peki, 2026 YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi. Her bir sınav için ödenecek bu miktar, geç ödenmesi durumunda yüzde 50 artırımlı olacak.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Üniversite sınavı için 6 Şubat itibariyle başvurular başlarken, 2026 YKS son başvuru tarihi 2 Mart olarak açıklandı.

YKS SON ÖDEME TARİHİ 2026

2026 YKS son ödeme tarihi 3 Mart olarak belirlendi. Ödemeyi yapmak ve başvuru sürecini doğru bir şekilde tamamlamak isteyen adayların aşağıdaki talimatlara dikkat etmesi gerekiyor.

YKS BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

YKS başvurusu, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru için sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile girmeleri gereken adaylar, YKS başvurularını yapabilecek.

YKS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2026 NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS takvimi şöyle:

TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika

AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika

YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika

DİĞER
SON DAKİKA
