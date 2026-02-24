YKS SON ÖDEME TARİHİ 2026 | YKS son başvuru tarihi ne zaman?
2026 YKS maratonuna katılmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlıyor. Ancak yalnızca form doldurmak yeterli değil; başvurunun geçerli sayılması için sınav ücretinin de kılavuzda belirtilen bankalara süresi içinde yatırılması gerekiyor. Bu noktada en çok merak edilen soru ise şu: 2026 YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte, YKS son ödeme tarihi hakkında öne çıkan detaylar...
YKS SON ÖDEME TARİHİ 2026
2026 YKS son ödeme tarihi 3 Mart olarak belirlendi. Ödemeyi yapmak ve başvuru sürecini doğru bir şekilde tamamlamak isteyen adayların aşağıdaki talimatlara dikkat etmesi gerekiyor.
YKS BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
YKS başvurusu, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru için sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile girmeleri gereken adaylar, YKS başvurularını yapabilecek.
YKS 2026 NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS takvimi şöyle:
TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika
AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika
YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika
