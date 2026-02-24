YKS SON ÖDEME TARİHİ 2026 | YKS son başvuru tarihi ne zaman?

Üniversite kapısını aralamak isteyen milyonlarca aday için 2026 YKS süreci tüm hızıyla devam ediyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirirken, işlemlerin eksiksiz tamamlanması büyük önem taşıyor. Başvuru formunu doldurmak tek başına yeterli değil; sınav ücretinin de kılavuzda belirtilen bankalara son başvuru tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Aksi halde başvuru geçersiz sayılabiliyor. Bu nedenle adayların takvimi dikkatle takip etmesi şart. Peki, 2026 YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...