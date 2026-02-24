CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler MEB 10 bin öğretmen ataması 2026: Başvurular ne zaman başlayacak?

2026 yılı 10 bin öğretmen ataması süreci öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılması planlanan 10 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 22:51
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 10 bin öğretmen ataması süreci gündemdeki yerini koruyor. Öğretmen adayları, "10 bin öğretmen ataması ne zaman?", "Milli Eğitim Akademisi atama başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Atama sürecinin resmi duyuru ile birlikte ilan edilmesi beklenirken, başvuruların online sistem üzerinden alınacağı tahmin ediliyor. Adayların KPSS puanı, alan yeterlilikleri ve belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi planlanıyor. İşte, MEB 10 bin öğretmen ataması başvuru detayları...

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi sürecini tamamlayan öğretmen adaylarının atamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akademi eğitimini başarıyla tamamlayan adayların atamalarının geciktirilmeyeceğini belirten Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Bu uygulama her yıl devam edecek" ifadelerini kullandı. Açıklama, 10 bin öğretmen ataması bekleyen adaylar için kritik bir gelişme olarak yorumlandı.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ HAZIRLIK EĞİTİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak hazırlık eğitimine katılacak asıl ve yedek aday listeleri duyuruldu. 10 bin öğretmen adayı için başvurular 20-27 Ocak tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puan üstünlüğü esas alınarak her branş için kontenjan sayısı kadar asıl aday belirlendi. Ayrıca asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday listesi oluşturuldu.

YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL YAPILDI?

Hazırlık eğitimi verilecek merkezlere yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda adayların tercihleri dikkate alındı. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise uygun merkezlere resen yerleştirildi. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

EĞİTİMLER HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Akademi hazırlık eğitimleri Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bazı branşlarda eğitimler tek merkezde yapılacak.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

10 bin öğretmen ataması için branş kontenjanları henüz kesinleşmedi. Kontenjanların, MEB-AGS sonuçları ve Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlar doğrultusunda belirlenmesi bekleniyor. Öğretmen adayları, yayımlanacak resmi atama kılavuzu ile branş dağılımı, başvuru şartları ve atama takvimi gibi tüm detaylara ulaşabilecek.

