Haberler Kimdir Survivor Deniz kimdir? Deniz Çatalbaş kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan Deniz Çatalbaş, hem spor geçmişi hem de ada performansıyla dikkat çekiyor. Eski basketbolcu olan Deniz Çatalbaş’ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Survivor Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 16:51 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 16:52
Survivor 2026'da mücadele eden Deniz Çatalbaş, eski basketbolcu kimliğiyle yarışmaya katıldı. Spor geçmişi ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken yarışmacı, son bölümlerde yaşanan olaylarla da konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın konseyde yönelttiği sorular ve Seren Ay'ın verdiği yanıt sonrası Deniz Çatalbaş'ın ismi sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, "Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında ve kariyeri nedir?" sorularına yanıt arıyor. Survivor'daki performansı ve ada içi dengelerdeki rolüyle Deniz Çatalbaş, yarışmanın en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, Deniz Çatalbaş kimdir? Survivor Deniz kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte detaylar...

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

Deniz Çatalbaş, 28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Uzun yıllar basketbol ile ilgilenen Çatalbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısında forma giymiş; ardından Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş ve Adana Basketbol takımlarında profesyonel olarak kariyerini sürdürmüştür.

2020 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çeken Çatalbaş, bu başarının ardından spor kariyerini sonlandırarak modellik ve oyunculuk alanına yönelme kararı almıştır.

DENİZ ÇATALBAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Deniz Çatalbaş, ilk oyunculuk deneyimini 2021 yılında Türkiye'nin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisiyle yaşamıştır. Dizide canlandırdığı "Aslı Komiser" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Daha sonra Hür, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Aşk ve Gurur gibi farklı projelerde de rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

