CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bim aktüel katalog 24 Şubat 2026 | Bu Salı Bim aktüelde Ramazan indirimi!

Bim aktüel katalog 24 Şubat 2026 | Bu Salı Bim aktüelde Ramazan indirimi!

BİM mağazalarında 10 Şubat’tan itibaren geçerli dev aktüel şöleni başlıyor! Mutfağınızın temel ihtiyaçları olan Safya 5 L Ayçiçek Yağı ve 5 kg Efsane Osmancık Pirinç gibi vazgeçilmezlerin yanı sıra; kişisel bakımınız için Jenny & Willy Aylık Paket Bebek Bezi ve şık tasarımlı 100 ml parfümler sizi bekliyor. Atıştırmalık tutkunları için Züber Nutzilla ve Haribo Mega Mix gibi tatlı sürprizlerin yer aldığı bu geniş katalogda, temizlikten gıdaya aradığınız her şey bütçe dostu fiyatlarla raflarda. Stoklar tükenmeden listenizi hazırlayın, BİM kalitesine indirimle ulaşın! İşte Bim 10 Şubat Salı aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 09:11
Bim aktüel katalog 24 Şubat 2026 | Bu Salı Bim aktüelde Ramazan indirimi!

Aknaz Rende Mozzarella Peyniri 200 g: 89,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tava Peynir 1000 g: 199 TL

Aknaz Krem Peynir 2x150 g: 62,50 TL

Piliç Schinitzel Lezita 1080 g: 99 TL

Piliç Baget Banvit-Lezita 1000 g: 69,90 TL

Dana İnegöl Köfte Ramiz 500 g: 319 TL

Dana Sac Kavurma Akşeker 300 g: 209 TL

Bim aktüel katalog 24 Şubat 2026

Mısır Yağı Orkide 5 L: 379 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı Yudum 1L: 329 TL

Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5000 g: 275 TL

Makarna Çeşitleri: 24,75 TL

Tagliatelle Makarna Pasta Veneta 500 g: 59,50 TL

Bulgur Çeşitleri Tat 1 kg: 32,50 TL

Keçiboynuzu Özü Hünnap 470 g: 89,50 TL

Bim aktüel katalog 24 Şubat 2026

Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar Bingo 10 TL: 399 TL

Lavabo Fayans Temizleyici Mr. Bee 1500 ml: 89 TL

Parfum Angie 100 ml Kadın: 209 TL

Vücut Spreyi Angie 150 ml: 99 TL

El Kremi Angie 75 ml: 49 TL

Deodorant Rapute 150 ml: 69 TL

Parfüm Brut 100 ml Erkek:399 TL

Bim aktüel katalog 24 Şubat 2026

"Sarsaklığın zirvesi"
Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Uyuşturucu partilerinin torbacısı CİO'nun kimliği ortaya çıktı: Gürkan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'a Kessie müjdesi!
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil" Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil" 08:49
Atletico Madrid-Club Brugge maç bilgileri! Atletico Madrid-Club Brugge maç bilgileri! 08:39
"Sarsaklığın zirvesi" "Sarsaklığın zirvesi" 08:39
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! 01:09
G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? 01:09
Tedesco: Golü de bulduk ama... Tedesco: Golü de bulduk ama... 01:09
Daha Eski
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! 01:08
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 01:08
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:08
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? 01:08
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:08
F.Bahçe'de çifte sakatlık! F.Bahçe'de çifte sakatlık! 01:08