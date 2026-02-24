Antalya deprem 24 Şubat | AFAD şiddetini duyurdu: Hangi illerden hissedildi?

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 09.28'de 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre mesafede, açık denizde gerçekleşen deprem, sahil şeridindeki bazı yerleşim birimlerinde hafif sarsıntı olarak hissedildi. Derinliği 19.27 kilometre olarak ölçülen depremin ardından AFAD ve yerel birimler tarafından yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir can veya mal kaybına rastlanmadığı bildirildi.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde kaydedilen deprem, 4,0 şiddetinde ölçüldü. Derinliği sebebiyle yüzeysel hissedilen sarsıntının saat 09.28'de ve 19.27 km derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

ANTALYA DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, Akdeniz'in derinliklerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kıyı şeridindeki yerleşim birimlerinde sarsıntıya neden oldu. Sarsıntı merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 145 kilometre mesafede, açık denizde olması etkisinin karada sınırlı kalmasını sağladı. Buna rağmen deprem, başta Antalya'nın batı ilçeleri olan Kaş, Demre ve Finike'de hafif şekilde hissedilirken, komşu il Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde de bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Sarsıntının 19.27 kilometre derinlikte gerçekleşmesi, sahil hattındaki yüksek binalarda yaşayanlar tarafından 'hafif bir sarsıntı' olarak nitelendirilirken; bölgedeki kolluk kuvvetleri ve AFAD birimlerine herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı bildirildi.