Kredi kartı limitleri düştü mü, yeni kredi kartı limiti ne kadar olacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin yeniden yapılandırılması için bankalara 15 Şubat'a kadar süre verdi. Yeni kredi kartı düzenlemesinde en dikkat çeken detay, 400 bin TL'lik toplam limit sınırı oldu. Kredi kartı kullanıcılarının gündeminde yer alan en önemli konulardan biri "Kredi kartı limitleri düşürüldü mü, ne zaman düşürülecek?" sorusu oldu.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin yeniden yapılandırılması için bankalara 15 Şubat'a kadar süre verdi. Kurul, özellikle eğitim ve sağlık harcamalarının toplam kredi kartı limitinden düşülmemesi için sistemsel düzenleme yapılmasını talep etti. Teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması amacıyla bankalara ayrıca 3 ay ek süre tanındı.

400 BİN TL SINIRI KRİTİK EŞİK OLDU

Yeni kredi kartı düzenlemesinde en dikkat çeken detay, 400 bin TL'lik toplam limit sınırı oldu. Tüm bankalardaki kredi kartı limitleri toplamı 400 bin TL'nin altında olan kullanıcılar için herhangi bir limit düşüşü uygulanmayacak. Ancak farklı bankalardan alınan kartların toplam limiti 400 bin TL'yi aşıyorsa bu kişiler yeni düzenleme kapsamında limit indirimiyle karşılaşabilecek.

Örneğin; iki ayrı bankadan toplam 600 bin TL kredi kartı limiti bulunan bir kullanıcı, belirlenen eşiğin üzerinde kaldığı için limit azaltımı yaşayabilecek.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARDA İNDİRİM NASIL HESAPLANACAK?

Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kullanıcılar için 2025 yılı harcama ortalamaları esas alınacak. Örneğin 600 bin TL limitli bir kartta yıl boyunca 400 bin TL harcama yapılmışsa, kullanılmayan 200 bin TL'nin yüzde 50'si silinecek. Bu durumda kart limiti 500 bin TL'ye düşürülecek.

Toplam limiti 750 bin TL'nin üzerinde olan kartlarda ise daha sıkı bir uygulama devreye girecek. Hesap kesim tarihleri baz alınarak en düşük kullanılabilir limitin yüzde 80'i oranında azaltım yapılacak.

LİMİT DÜŞERSE NASIL ARTIRILACAK?

Limit indirimi yaşayan kart sahipleri için 400 bin TL'ye kadar yeniden artış imkanı bulunuyor. Toplam limit 400 bin TL'nin altına düşerse, müşteri gelir belgesi sunmadan 400 bin TL'ye kadar limit artışı talep edebilecek. Ancak bu değerlendirme yapılırken tüm bankalardaki kredi kartı limitleri birlikte hesaplanacak. 400 bin TL'nin üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgesi zorunlu olacak.