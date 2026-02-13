Galatasaray ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelelerinden biri futbolseverleri RAMS Park'ta bekliyor. Zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı Juventus karşılaşması öncesinde ligdeki son provasına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, düşme hattının hemen üzerinde bulunan Eyüpspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. RAMS Park'ta tempolu ve mücadele gücü yüksek bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. Maça dair tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri FOTOMAÇ.com'da…

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 🗓️ 22. Hafta ⚽ ikas Eyüpspor 📆 13.02.2026 ⏰ 20.00 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 📲 #GSvEYP pic.twitter.com/by1tArEtjB — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 12, 2026

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.

ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.

🔝 GALATASARAY ZİRVEDE

52 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Yeni transfer Noa Lang ilk asistine imza atarken, Victor Osimhen ise gol serisini sürdürdü.

Osimhen; Samsunspor karşısında attığı 2 golle başlayan süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor maçlarında da fileleri havalandırdı. Ligde 5 maç üst üste gol atan yıldız forvet, Eyüpspor karşısında serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

🎯 BARIŞ ALPER'DEN ASİST REKORU

Barış Alper Yılmaz, ligde yaptığı 8 asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda. Milli futbolcu, kariyerinin en üretken asist sezonunu şimdiden yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

⚽ Maç Günü 🏆 Trendyol Süper Lig 🗓 21.Hafta 🆚 RAMS Başakşehir 🕖 14.30 🏟 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 📺 beIN SPORTS 2#EYPvIBFK pic.twitter.com/yimiJYsT8e — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 8, 2026

🔄 KADRODA SON DURUM

Galatasaray'da Mario Lemina'nın cezası sona erdi. Leroy Sane'nin durumu ise maç saatinde netleşecek. Teknik direktör Okan Buruk, uzun bir aradan sonra geniş ve alternatifli bir kadroya sahip olacak. Sacha Boey de yaklaşık iki yıllık aranın ardından RAMS Park'ta taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 15 Ocak 2024'te Kayserispor maçının ardından Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek, 760 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'de sahne alacak.

⚠️ EYÜPSPOR DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

ikas Eyüpspor son 4 haftada 5 puan toplayarak 15. sıraya yükseldi. 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan İstanbul temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Öncesinde ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanarak dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etmişti.