Canlı altın fiyatları | 8 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Altın yatırımcıları için hafta sonları da en az hafta içi kadar kritik olabiliyor. 8 Şubat 2026 Pazar günü "Canlı altın fiyatları bugün ne durumda?" ve "Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi piyasalar kapalı olsa da Kapalı Çarşı'da oluşan fiyatlar, yatırımcıların radarında. Özellikle gram altın, küçük ve orta ölçekli yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Bu nedenle bugün gram altın fiyatı, piyasanın genel eğilimini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ons altın fiyatlarındaki değişimler, Kapalı Çarşı fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor. Yatırımcılar, "Pazar günü altın alınır mı?", "Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?" gibi sorulara yanıt ararken, 8 Şubat 2026 canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Kapalı Çarşı'daki gram altın fiyatı, yeni haftaya yönelik beklentilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.943,61TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.943,53TL

8 ŞUBAT PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,59 (Alış) - 43,60 (Satış)

◼EURO: 51,56 (Alış) - 51,60 (Satış)

◼STERLİN: 59,39 (Alış) - 59,45 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 950 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 950 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 260 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,60, bileşik getirisi yüzde 35,26 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4238, satışta 43,5978 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4251, satışta 43,5991 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3599 ve dolar/yen paritesi 157,080 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 68 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (8 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.942,61₺

▶Gram Altın Satış: 6.943,53₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.911,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.115,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.821,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.222,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.617,47₺

▶Tam Altın Satış: 47.656,41₺

▶Ata Altın Alış: 48.074,27₺

▶Ata Altın Satış: 49.410,64₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.671,02₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.747,83₺

▶Gümüş Alış: 108,56₺

▶Gümüş Satış: 108,67₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 8 Şubat Pazar günü saat 06.50itibarıyla alınmıştır.