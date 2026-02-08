Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kadir Gecesi ne zaman? sorusu, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiği ise Ramazan ayının başlangıç tarihine göre her yıl değişiklik gösteriyor.

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 20:29 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 09:45
Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının en önemli geceleri arasında yer alıyor. "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusunun cevabı hicri takvime göre belirleniyor. Buna göre Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul ediliyor ve hangi güne denk geleceği Ramazan'ın başlangıcına göre netleşiyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, Ramazan'ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanlara Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 günü içinde, özellikle tek gecelerde aramalarını tavsiye etmiştir. Bu doğrultuda İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu, Ramazan'ın 27. gecesini Kadir Gecesi olarak kabul etmektedir.

2026 KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecektir.

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜDÜR?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Ramazan ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Ancak kesin olarak hangi gece olduğu bildirilmediği için, Ramazan'ın son 10 günü ve özellikle tek geceleri ibadetle değerlendirmek tavsiye edilmiştir.

KADİR NE DEMEKTİR?

Kadir (kadr) kelimesi sözlükte; hüküm, güç, şeref, değer ve yücelik anlamlarına gelir. Dinî literatürde ise "Leyletü'l-Kadr", Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecenin adıdır. Bu isim, gecenin manevi değerini ve yüceliğini ifade eder.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça geçen tek gecedir. Aynı adı taşıyan Kadir Suresi (97. Sure), bu gecenin faziletini anlatmak üzere indirilmiştir.

Kur'an'da bu gece için: "Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." ifadesi yer almaktadır. Bu, Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin çok uzun bir zaman dilimindeki ibadetlerden daha faziletli olduğu anlamına gelmektedir.

KADİR GECESİ NEDEN GİZLİDİR?

Âlimlere göre Kadir Gecesi'nin kesin tarihinin bildirilmemesinin hikmeti şudur:

  • Müminlerin sadece tek bir geceyle yetinmemesi,
  • Ramazan'ın tamamını ibadet bilinciyle geçirmesi,
  • Gecenin feyzinden daha fazla istifade edilmesi,

Bu nedenle Kadir Gecesi, Ramazan'ın son günlerinde aranması gereken özel bir gece olarak kabul edilmiştir.

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR?

Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen başlıca ibadetler şunlardır:

  • Kur'an-ı Kerim okumak ve tefekkür etmek
  • Nafile ve kaza namazları kılmak
  • Dua ve istiğfar etmek
  • Zekât ve sadaka vermek
  • İ'tikâf yapmak
  • Cemaatle namazlara katılmak

Hz. Peygamber'in bu gece için tavsiye ettiği dua şöyledir: "Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet."

KADİR GECESİ VE RAMAZAN AYI

Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan çok özel bir gecedir. Ramazan ayının son on gününde aranır ve çoğunlukla 27. gece olarak idrak edilir. Bu gece, Müslümanlar için maneviyatın zirveye ulaştığı, dua ve ibadetle geçirilen müstesna bir zaman dilimidir.

Ramazan ayında ve özellikle Kadir Gecesi'nde yapılan infak, sadaka ve yardımların sevabı kat kat artar. Müminler bu gecede hem yakın çevresine hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye özen gösterir.

