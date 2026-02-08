Kuşluk vakti ne zaman? Kuşluk vakti saat kaçta başlar ve ne anlama gelir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Günlük hayatta ve dini kaynaklarda sıkça geçen “kuşluk vakti”, özellikle ibadet saatlerini araştıran kişiler tarafından merak ediliyor. “Kuşluk vakti ne zaman başlar?”, “Kuşluk vakti saat kaçta olur?” ve “Kuşluk vakti ne demektir?” soruları internet aramalarında öne çıkıyor.

"Kuşluk vakti ne anlama gelir?" sorusu, sadece dini değil, dil ve kültür açısından da cevap arayan bir konudur. "Kuşluk vakti saat kaçta?" sorusunun yanıtı, bulunduğunuz şehre ve mevsime göre değişiklik gösterebilir. Genel kabul gören görüşe göre kuşluk vakti, güneşin doğmasından sonra kerahat vaktinin bitmesiyle başlar. Uzmanlar, kuşluk namazının en faziletli vaktinin, günün ilerleyen kuşluk saatleri olduğunu belirtir. Bu nedenle "kuşluk vakti ne zaman başlar ve biter?" sorusu ibadet planlaması yapanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Kuşluk vakti ne zaman, saat kaçta? Kuşluk namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Detaylar haberimizde...

KUŞLUK VAKTİ NEDİR?

Genel kabul gören görüşe göre kuşluk vakti, güneşin doğmasından sonra kerahat vaktinin bitmesiyle başlar. Bu süre, çoğu zaman güneş doğduktan yaklaşık 50–60 dakika sonra başlar ve öğle namazına kadar devam eder. Bu zaman aralığında kılınan kuşluk namazı, nafile ibadetler arasında önemli bir yere sahiptir. İslam'da kuşluk vakti, rahmet ve bereketin bol olduğu zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir. Bu vakitte yapılan ibadetlerin, sadakaların ve duaların faziletine dikkat çekilmiştir.

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NASIL KILINIR?

Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek'attan on iki rek'ata kadar kılınabilir.

