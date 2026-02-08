CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Akdeniz’de deprem mi oldu? Artçı deprem olur mu?

Akdeniz’de deprem mi oldu? Artçı deprem olur mu?

“Akdeniz’de deprem mi oldu?” sorusu gece saatlerinde birçok vatandaşın gündemine oturdu. Akdeniz’de saat 01.33’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Orta şiddette olarak kaydedilen deprem, deniz merkezli olması nedeniyle çevre illerde de hissedilip hissedilmediği sorusunu beraberinde getirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 08:32
Akdeniz’de deprem mi oldu? Artçı deprem olur mu?

Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrası "Akdeniz'de gece deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede gündeme oturdu. Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, özellikle uykuda yakalanan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından "Akdeniz depremi hangi illerde hissedildi?", "can veya mal kaybı var mı?" ve "resmi açıklama yapıldı mı?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. İlk belirlemelere göre depremin deniz merkezli olması, olumsuz bir tabloyu büyük ölçüde engelledi.

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AHaber CANLI YAYIN

"Trabzonspor'a hayat verdiler"
F.Bahçe'de Nunez gerçeği ortaya çıktı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Pefodili Jeffrey Epstein'e Victoria’s Secret finansmanı! Para işleri mankenler üzerinden mi yürüdü? Taşın altından İsrail de çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Lemina kararı! G.Saray'dan Lemina kararı! 09:20
"Trabzonspor'a hayat verdiler" "Trabzonspor'a hayat verdiler" 08:51
Eyüpspor - Başakşehir maçı bilgileri Eyüpspor - Başakşehir maçı bilgileri 08:50
Usta yazardan çarpıcı yorum: Karadeniz'de Fırtına çıkardı! Usta yazardan çarpıcı yorum: Karadeniz'de Fırtına çıkardı! 08:17
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! 00:54
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! 00:54
Daha Eski
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! 00:54
Dünya devine Osimhen önerisi! Dünya devine Osimhen önerisi! 00:54
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 00:54
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! 00:54
Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! 00:54
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:54