Akdeniz’de deprem mi oldu? Artçı deprem olur mu?

Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrası "Akdeniz'de gece deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede gündeme oturdu. Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, özellikle uykuda yakalanan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından "Akdeniz depremi hangi illerde hissedildi?", "can veya mal kaybı var mı?" ve "resmi açıklama yapıldı mı?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. İlk belirlemelere göre depremin deniz merkezli olması, olumsuz bir tabloyu büyük ölçüde engelledi.

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.