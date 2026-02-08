CANLI SKOR ANA SAYFA
119. ÖGG sınav tarihi belli oldu mu? Özel Güvenlik Sınavı ne zaman?

119. ÖGG sınav tarihi belli oldu mu? Özel Güvenlik Sınavı ne zaman?

Özel güvenlik görevlisi adaylarının merakla beklediği 119. ÖGG sınav tarihi gündemdeki yerini koruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına girecek adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. “ÖGG sınavı hangi tarihte?”, “119. ÖGG sınav takvimi belli oldu mu?” soruları yoğun şekilde aratılıyor.

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 08:59
119. ÖGG sınav tarihi belli oldu mu? Özel Güvenlik Sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavları, adayların gündeminde ilk sırada bulunuyor. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına katılacak olan adaylar, sınav tarihinin yanı sıra başvuru ve sonuç sürecini de yakından takip ediyor. 119. ÖGG sınavına dair tüm gelişmeler araştırılmaya devam ediyor. Peki, 119. ÖGG sınav tarihi belli oldu mu? Özel Güvenlik Sınavı ne zaman?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2026?

Özel güvenlik görevlisi adaylarının merakla beklediği 2026 yılı ÖGG yazılı sınav tarihi netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 119. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak sınav, saat 10.00'da başlayacak.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konuların başında soru ve cevap anahtarları geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün takvimine göre, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik adaylarının sonuç heyecanı ise Mart ayında sona erecek. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları, 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

