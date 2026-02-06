Güneş tutulması ne zaman, burçlara etkileri neler olacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Güneş tutulması ne zaman sorusu, gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar tarafından merak ediliyor. Astrolojiye göre Güneş tutulmaları; kariyer, ilişkiler ve kişisel hedeflerde ani değişimleri beraberinde getirebilir. Güneş tutulmasında ne olur sorusu kadar, tutulmanın burçlara etkisi de araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 22:52
2026 yılı Şubat ayında gerçekleşecek Güneş tutulması, astroloji meraklıları için önemli bir dönem olacak. Güneş tutulmasında genellikle gizli kalan konular açığa çıkar, yeni başlangıçlar gündeme gelir. Bu tutulmanın burçlara etkisi ise uzun süre hissedilebilir. Birçok kişi, Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini ve burçları nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki, güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte? Güneş tutulmasında neler olur, burçları nasıl etkiler?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

2026 yılının ilk Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Bu tutulma, gökyüzünde "ateş çemberi" görünümüyle bilinen halkalı Güneş tutulması türünde olacak. Ay, Güneş'in tamamını kapatmadığı için Güneş'in etrafında parlak bir halka oluşacak.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN GÖRÜLECEK?

17 Şubat 2026'daki halkalı Güneş tutulması, Antarktika'nın uzak bölgeleri ve Güney Okyanusu'nun güney kesimlerinden halkalı olarak izlenebilecek. Tutulma ayrıca şu bölgelerde kısmi Güneş tutulması şeklinde gözlemlenebilecek:

  • Güney Amerika'nın güney ucu
  • Güney Afrika
  • Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusları
  • Antarktika'nın büyük bölümü

Türkiye'den ise bu tutulma izlenemeyecek.

17 ŞUBAT 2026 GÜNEŞ TUTULMASININ EVRELERİ

Halkalı Güneş tutulmasının evreleri evrensel saat (UTC) baz alınarak şu şekilde gerçekleşecek:

Kısmi tutulma başlangıcı: 09:56

Halkalı tutulmanın başlangıcı: 11:42

Tutulmanın en yoğun anı: 12:12

Halkalı tutulmanın bitişi: 12:41

Kısmi tutulmanın sona ermesi: 14:27

Bulunduğunuz konuma göre kesin saat bilgileri değişiklik gösterebilir.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?

Bu tutulma türü, adını Latince "annulus" yani halka kelimesinden alır. Ay, Güneş'in önünden geçerken onu tamamen örtmez ve Güneş'in kenarlarında parlak bir halka kalır. Tam Güneş tutulması kadar karanlık olmasa da, görsel açıdan oldukça etkileyici bir doğa olayıdır.

2026 YILINDAKİ DİĞER GÜNEŞ TUTULMASI

2026 yılında ikinci bir Güneş tutulması da yaşanacak. Bu tutulma, tam Güneş tutulması olacak ve Arktik, Grönland, İzlanda ve İspanya üzerinden geçecek. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde ise kısmi tutulma olarak izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Güneş tutulmaları astrolojide yeni başlangıçlar, kadersel kararlar ve hayat yönünde değişimler anlamına gelir. 17 Şubat 2026'daki halkalı Güneş tutulması, özellikle farkındalıkları artıran ve uzun vadeli etkiler bırakan bir tutulma olacak. Etkileri yaklaşık 6 ay boyunca hissedilebilir.

♈ Koç

Kariyer ve hedefler ön plana çıkıyor. İş hayatında yeni bir yön belirleme, sorumluluk alma ya da ani bir karar gündeme gelebilir. Acele adımlardan kaçınmak önemli.

♉ Boğa

Maddi konular ve güven duygusu öne çıkıyor. Gelir–gider dengesi, yatırımlar ve uzun vadeli planlar bu tutulmayla birlikte yeniden şekillenebilir.

♊ İkizler

İletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitim, anlaşma ya da önemli bir konuşma hayatınızda belirleyici olabilir.

♋ Yengeç

Duygusal yüzleşmeler ve içsel dönüşüm zamanı. Kendi ihtiyaçlarınızı fark edebilir, sizi yoran alışkanlıkları geride bırakabilirsiniz.

♌ Aslan

İlişkiler ve ortaklıklar gündemde. Evlilik, ayrılık, ortaklık kararları ya da mevcut ilişkilerde netleşmeler yaşanabilir.

♍ Başak

Günlük yaşam, iş düzeni ve sağlık konuları ön plana çıkıyor. Çalışma koşullarınızı değiştirme veya yaşam rutininizi yeniden düzenleme isteği artabilir.

♎ Terazi

Aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında yeni başlangıçlar mümkün. Kalbinizi ilgilendiren konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

♏ Akrep

Ev, aile ve geçmiş konuları tetikleniyor. Taşınma, aile içi kararlar ya da köklü değişiklikler gündeme gelebilir.

♐ Yay

Kısa yolculuklar, kardeşler ve iletişim trafiği artıyor. Hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak haberler alabilirsiniz.

♑ Oğlak

Finansal farkındalıklar ön planda. Kazançlar, borçlar veya maddi hedeflerinizle ilgili önemli bir dönemeçten geçebilirsiniz.

♒ Kova

Kişisel kararlar ve kimlik değişimleri öne çıkıyor. Hayatınızda "ben ne istiyorum?" sorusuna net cevaplar verebilirsiniz.

♓ Balık

İçe dönüş ve ruhsal temalar etkili. Bilinçaltı konular, rüyalar ve sezgiler güçlenirken, bazı kapanışlar yaşayabilirsiniz.

DİĞER
