Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Şubat Meteoroloji’den yağmur uyarısı

YAĞIŞLAR YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK
Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken;
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,
Toroslar Mevkii,
Bolu, Sivas, Niğde,
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu gibi bölgelerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı konusunda uyardı. Kuvvetli yağış beklenen yerler şöyle:
Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı
İzmir, Aydın, Manisa
Hatay
Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik
Bolu, Düzce
Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari
Balıkesir'in güney ve batı kesimleri