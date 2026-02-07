Hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Şubat Meteoroloji’den yağmur uyarısı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji'nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre 7-8 Şubat tarihlerinde Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması isteniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-8 Şubat hava nasıl?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Iğdır çevreleri dışında yurt genelinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

YAĞIŞLAR YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken;

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,

Toroslar Mevkii,

Bolu, Sivas, Niğde,

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu gibi bölgelerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı konusunda uyardı. Kuvvetli yağış beklenen yerler şöyle:

  • Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı

  • İzmir, Aydın, Manisa

  • Hatay

  • Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik

  • Bolu, Düzce

  • Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari

  • Balıkesir'in güney ve batı kesimleri

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gün içerisinde yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların özellikle Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde etkisini artıracağı tahmin edilirken, Balıkesir'in güney ve batı kesimlerinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanaklar görülebilir.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara'da bugün hava çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olurken, kuzey kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

