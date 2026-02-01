Fotomaç yazarları Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi

Salih'in temposu daha yükselmeli. Yanında Orkun çabaladı, çalıştı, üretti şut attı, pas verdi gol attı attırdı, varını yoğunu ortaya koydu, maçın kahramanı oldu. Geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı. Konyaspor geriye yaslandı. Kalabalık savunma yaparak Muleka ve Kramer ile geçiş aradı ve pozisyonlar buldu. İlk yarıda Beşiktaş ceza alanına üç kez girdiler iki şut var biri gol oldu.