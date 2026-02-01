CANLI ALTIN FİYATLARI | 1 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün altın fiyatları ne kadar? 1 Şubat gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını güncel alış-satış fiyatları ve canlı piyasa bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 06:56
Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını güncel alış-satış rakamları açıklandı. 1 Şubat 2026 itibarıyla canlı altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL oldu? Güncel alış-satış fiyatları, altın piyasası son durum ve uzman yorumları için detaylar haberimizde...

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.786,60TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.788,96TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, FED faiz politikası ve dolar/TL kurundaki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı 1 Şubat Pazar günü 11.823,00 TL alış, 12.005,00 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında da benzer hareketlilik görülüyor.

1 ŞUBAT PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,47 (Alış) - 43,49 (Satış)

◼EURO: 51,56 (Alış) - 51,62 (Satış)

◼STERLİN: 59,51 (Alış) - 59,62 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (1 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 6.786,60₺

Gram Altın Satış: 6.788,96₺

Çeyrek Altın Alış: 11.823,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.005,00₺

Yarım Altın Alış: 23.646,00₺

Yarım Altın Satış: 24.009,00₺

Tam Altın Alış: 46.510,69₺

Tam Altın Satış: 47.536,40₺

Ata Altın Alış: 47.964,15₺

Ata Altın Satış: 49.286,21₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.598,55₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.952,24₺

Gümüş Alış: 116,30₺

Gümüş Satış: 116,50₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 1 Şubat Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

