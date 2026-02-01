CANLI SKOR ANA SAYFA
31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

A101'in bu haftaki kataloğunda özellikle temel ihtiyaç ürünleri ve ev gereçleri dikkat çekiyor. Uygun fiyat politikasıyla öne çıkan A101, yeni haftada da bütçe dostu kampanyalarla müşterilerinin karşısına çıkıyor. Haftanın Yıldızları kataloğunda sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünler, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel kataloğunda TV, Cep Telefonu, Elektrikli Kamyonet, Stand Mikser, Robot Süpürge, Saç Kurutma Makinesi...

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:13 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 06:55
31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

Hi-Level 55" Frameless UHD QLED WebOS TV: 16.999 TL

Onvo 32" Frameless HD Whale OS 10 QLED TV: 6.799 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

SEG CM 911 INV 9 kg Çamaşır Makinesi: 14.999 TL

SEG NF4831 No-Frost Buzdolabı (451 L): 21.499 TL

Windsor 10WS1101 Kurutma Makinesi: 15.999 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 219.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç: 229.990 TL

APEC 49,4 CC Benzinli Moped: 39.990 TL

Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet: 59.990 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

Kiwi KVC-4091 Robot Süpürge: 7.999 TL

Sinbo SMX-2773 Dijital Göstergeli Stand Mikser (7,5 L): 4.499 TL

Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi: 6.499 TL

Regal RK1000 Kablolu Dik Süpürge: 1.599 TL

Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi: 899 TL

Sinbo SHB-3182 Çırpıcılı El Blender Seti: 999 TL

Kiwi KAH-6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici: 949 TL

Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 849 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Realme C75 Cep Telefonu (8/256 GB): 9.999 TL

Piranha Bluetooth 2215 Kulaklık: 439 TL

GoSmart GS-TWS-30 Bluetooth Kulaklık: 349 TL

Trax M24303 Bluetooth Hoparlör Şarj Standı: 999 TL

Hilfe Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 359 TL

Go Mobile Kablosuz Mouse: 99,50 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Granny Smith Elma Kg 89,50 TL

Mandalina Kg 34,90 TL

Nar Kg 79,50 TL

Yaban Mersini Paket 125 G 79,50 TL

Mango Adet 54,90 TL

Greyfurt Kg 39,50 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 g 52 TL

Hobby Fındık Bar Çikolata 250 g 80 TL

Bebe Bisküvisi 1 KG 139 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Kahve Dünyası Bonte Bisküvili Draje 160 G 79,50 TL

Torku Fındık Kremalı Çıtır Gofret 12x30 G 79,50 TL

Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 700 G 99,50 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü Kahve 10'lu 72,50 TL

3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü Kahve 17,4 G 8,50 TL

Gold Kahve 100 G 195 TL

Matinal Kahve 100 G 125 TL

Klasik Kahve 100 G 139 TL

Coffee Mate Kahve Beyazlatıcısı 200 G 95 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Beşler Dana Izgara Köfte 400 G 249 TL

Yumurta M Boy 30'lu 139 TL

Kombinet Dana Kuşbaşı 400 G 275 TL

Kombinet Dana Kıyma 400 G 259 TL

İthal Muz Kg 89,50 TL

Portakal Kg 34,90 TL

31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?

31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 434,50 TL

Burcu Domates Rendesi 685 G 42,50 TL

Bal Küpü Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

Barilla Makarna 500 G 42,95 TL

Indomie Gurme Soya Soslu Noodle 80 G 17,50 TL

Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 G 285 TL

Omo Express Fresh Beyaz ve Renkliler Sıvı Deterjan 1480 ml 189 TL

Copier Bond Fotokopi Kağıdı 500 Yaprak 80 G 129 TL

