31 Ocak - 6 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?
A101'in bu haftaki kataloğunda özellikle temel ihtiyaç ürünleri ve ev gereçleri dikkat çekiyor. Uygun fiyat politikasıyla öne çıkan A101, yeni haftada da bütçe dostu kampanyalarla müşterilerinin karşısına çıkıyor. Haftanın Yıldızları kataloğunda sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünler, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel kataloğunda TV, Cep Telefonu, Elektrikli Kamyonet, Stand Mikser, Robot Süpürge, Saç Kurutma Makinesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:13 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 06:55
Kiwi KVC-4091 Robot Süpürge: 7.999 TL
Sinbo SMX-2773 Dijital Göstergeli Stand Mikser (7,5 L): 4.499 TL
Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi: 6.499 TL
Regal RK1000 Kablolu Dik Süpürge: 1.599 TL
Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi: 899 TL
Sinbo SHB-3182 Çırpıcılı El Blender Seti: 999 TL
Kiwi KAH-6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici: 949 TL
Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 849 TL
31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
Realme C75 Cep Telefonu (8/256 GB): 9.999 TL
Piranha Bluetooth 2215 Kulaklık: 439 TL
GoSmart GS-TWS-30 Bluetooth Kulaklık: 349 TL
Trax M24303 Bluetooth Hoparlör Şarj Standı: 999 TL
Hilfe Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 359 TL
Go Mobile Kablosuz Mouse: 99,50 TL
31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
Granny Smith Elma Kg 89,50 TL
Mandalina Kg 34,90 TL
Nar Kg 79,50 TL
Yaban Mersini Paket 125 G 79,50 TL
Mango Adet 54,90 TL
Greyfurt Kg 39,50 TL
31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 g 52 TL
Hobby Fındık Bar Çikolata 250 g 80 TL
Bebe Bisküvisi 1 KG 139 TL
31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
Kahve Dünyası Bonte Bisküvili Draje 160 G 79,50 TL
Torku Fındık Kremalı Çıtır Gofret 12x30 G 79,50 TL
Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 700 G 99,50 TL
31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü Kahve 10'lu 72,50 TL
3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü Kahve 17,4 G 8,50 TL
Gold Kahve 100 G 195 TL
Matinal Kahve 100 G 125 TL
Klasik Kahve 100 G 139 TL
Coffee Mate Kahve Beyazlatıcısı 200 G 95 TL
31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
Beşler Dana Izgara Köfte 400 G 249 TL
Yumurta M Boy 30'lu 139 TL
Kombinet Dana Kuşbaşı 400 G 275 TL
Kombinet Dana Kıyma 400 G 259 TL
İthal Muz Kg 89,50 TL
Portakal Kg 34,90 TL
31 OCAK-6 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 434,50 TL
Burcu Domates Rendesi 685 G 42,50 TL
Bal Küpü Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL
Barilla Makarna 500 G 42,95 TL
Indomie Gurme Soya Soslu Noodle 80 G 17,50 TL
Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 G 285 TL
Omo Express Fresh Beyaz ve Renkliler Sıvı Deterjan 1480 ml 189 TL
Copier Bond Fotokopi Kağıdı 500 Yaprak 80 G 129 TL
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.