CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ ödemeleri ne zaman iade edilecek?

TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ ödemeleri ne zaman iade edilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerine başvuran vatandaşlar, kura sonucu konut hakkı kazanamayan veya projeden vazgeçenlerin TOKİ para iadesi nasıl alınır ve ödemeler ne zaman iade edilir? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ iade süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 10:08
TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ ödemeleri ne zaman iade edilecek?

TOKİ para iadesinin nasıl geri alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında başvuru yapan ancak hak kazanamayan ya da projeden vazgeçen kişiler, ödedikleri paranın ne zaman ve nasıl iade edileceğini araştırıyor. Vatandaşlar, TOKİ ödemelerinin iade tarihleri, kesinti olup olmayacağı ve başvuru bedelinin nasıl geri alınacağı konusunda resmi açıklamaları ve bankalardan gelen bilgilendirmeleri yakından takip ediyor.

TOKİ BAŞVURU İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genellikle kura çekiminin tamamlanmasının ardından 5 iş günü ile 1 hafta içinde başlıyor. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru yaptıkları banka aracılığıyla iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

İade süreci, kullanılan bankaya göre değişiklik gösterebilse de işlemler banka şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM'ler üzerinden yapılabiliyor.

HALKBANK TOKİ İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için vatandaşlara özel bir online iade ekranı sunuyor. Bu ekran üzerinden iade talebinde bulunmak isteyen başvuru sahiplerinin:

  • T.C. Kimlik Numarası
  • Başvuru sırasında kayıt edilen cep telefonu numarası

bilgilerini girmeleri yeterli oluyor. Güvenlik kodu doğrulamasının ardından iade süreci başlatılabiliyor.

TOKİ para iadesi

TOKİ BAŞVURU İADESİ EKRANI NASIL KULLANILIR?

TOKİ başvuru iade ekranı üzerinden yapılan işlemler sonrası başvuru iptal süreci bankaya iletiliyor. İade edilecek tutar, başvuru sırasında kullanılan banka hesabına yatırılıyor.

TOKİ para iadesi

TOKİ BAŞVURU İADE SÜRESİ NE KADAR?

TOKİ başvuru iade süresi, başvurunun işleme alınmasının ardından başlıyor. İade işlemleri genellikle en geç 10 iş günü içinde tamamlanıyor. TOKİ, başvuru iptal işlemi tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerine bilgilendirme yapıyor.

TOKİ PARA İADESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlar: İade edilecek tutarın yatırılacağı IBAN numarasının başvuru sahibine ait olması zorunludur. Farklı kişilere ait IBAN numaralarına ödeme yapılmamaktadır. Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya proje kapsamında belirlenen tutar) herhangi bir kesinti yapılmadan eksiksiz şekilde iade edilir.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ EKRANI

AHaber CANLI YAYIN

En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep
M. City maçı öncesi G.Saray'dan çarpıcı açıklama!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
PKK'dan Barzanilere "iş birliği" çağrısı! Murat Karayılan İsrail'den mi hava desteği istedi? | Süreci hedef aldı: Barış olmaz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Kante bekleyişi! Sözleşme detayları...
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beyoğlu Yeni Çarşı-Elazığspor maçı canlı izle Beyoğlu Yeni Çarşı-Elazığspor maçı canlı izle 11:52
Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev yarı finalde Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev yarı finalde 11:41
En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep 11:37
CANLI | 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze CANLI | 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze 11:36
F.Bahçe'de Kante bekleyişi! Sözleşme detayları... F.Bahçe'de Kante bekleyişi! Sözleşme detayları... 11:20
Alperen Şengün'den 33 sayı! Alperen Şengün'den 33 sayı! 10:51
Daha Eski
Fiorentina-Como maçı ne zaman? Fiorentina-Como maçı ne zaman? 10:44
Werder Bremen-Hoffenheim maçı ne zaman? Werder Bremen-Hoffenheim maçı ne zaman? 10:29
F.Bahçelileri heyecanlandıran haber! Lookman… F.Bahçelileri heyecanlandıran haber! Lookman… 10:27
Beşiktaş’ta rota Bellegarde! Beşiktaş’ta rota Bellegarde! 10:19
St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman? St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman? 10:17
F.Bahçe Marmoush için dev yarışta! F.Bahçe Marmoush için dev yarışta! 10:01