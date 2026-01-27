TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ ödemeleri ne zaman iade edilecek?

TOKİ para iadesinin nasıl geri alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında başvuru yapan ancak hak kazanamayan ya da projeden vazgeçen kişiler, ödedikleri paranın ne zaman ve nasıl iade edileceğini araştırıyor. Vatandaşlar, TOKİ ödemelerinin iade tarihleri, kesinti olup olmayacağı ve başvuru bedelinin nasıl geri alınacağı konusunda resmi açıklamaları ve bankalardan gelen bilgilendirmeleri yakından takip ediyor.

TOKİ BAŞVURU İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genellikle kura çekiminin tamamlanmasının ardından 5 iş günü ile 1 hafta içinde başlıyor. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru yaptıkları banka aracılığıyla iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

İade süreci, kullanılan bankaya göre değişiklik gösterebilse de işlemler banka şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM'ler üzerinden yapılabiliyor.

HALKBANK TOKİ İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için vatandaşlara özel bir online iade ekranı sunuyor. Bu ekran üzerinden iade talebinde bulunmak isteyen başvuru sahiplerinin:

T.C. Kimlik Numarası

Başvuru sırasında kayıt edilen cep telefonu numarası

bilgilerini girmeleri yeterli oluyor. Güvenlik kodu doğrulamasının ardından iade süreci başlatılabiliyor.

TOKİ BAŞVURU İADESİ EKRANI NASIL KULLANILIR?

TOKİ başvuru iade ekranı üzerinden yapılan işlemler sonrası başvuru iptal süreci bankaya iletiliyor. İade edilecek tutar, başvuru sırasında kullanılan banka hesabına yatırılıyor.

TOKİ BAŞVURU İADE SÜRESİ NE KADAR?

TOKİ başvuru iade süresi, başvurunun işleme alınmasının ardından başlıyor. İade işlemleri genellikle en geç 10 iş günü içinde tamamlanıyor. TOKİ, başvuru iptal işlemi tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerine bilgilendirme yapıyor.

TOKİ PARA İADESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlar: İade edilecek tutarın yatırılacağı IBAN numarasının başvuru sahibine ait olması zorunludur. Farklı kişilere ait IBAN numaralarına ödeme yapılmamaktadır. Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya proje kapsamında belirlenen tutar) herhangi bir kesinti yapılmadan eksiksiz şekilde iade edilir.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ EKRANI