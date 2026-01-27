Mersin hava durumu: Mersin’de bugün (27 Ocak Salı) hava nasıl olacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mersin hava durumu 27 Ocak Salı günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji tahminlerine göre Mersin’de bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 12 ila 18 derece arasında olması öngörülüyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 08:46 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 08:47
27 Ocak Salı Mersin hava durumu merak ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin'de bugün hava sıcaklıkları, rüzgar durumu ve 5 günlük tahminler araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde parçalı bulutlu ve zaman zaman yağış ihtimali bulunan bir hava bekleniyor. Vatandaşlar, Mersin'de hava nasıl olacak? sorusunun cevabını merak ediyor.

MERSİN'DE GÖKYÜZÜ KARARIYOR: ŞİDDETLİ SAĞANAK KAPIDA!

Mersin güne gri bir gökyüzüyle uyandı. Meteoroloji verilerine göre 27 Ocak Salı günü şehir genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Mersin genelinde bugün hava sıcaklıklarının en yüksek 13°C, en düşük ise 10°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Ancak sıcaklıktan ziyade, gün boyu şehri etkisi altına alacak olan sağanak yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Yağış ihtimali %40-50 civarında seyrederken, hava nispeten daha ılık (13°C) olacak. Akşam saatlerinden itibaren yağışın şiddetini artırması bekleniyor. Gece saatlerinde yağış ihtimali %85 seviyesine kadar çıkarak kuvvetli sağanak şeklinde devam edecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Dışarı çıkacak olan Mersinlilerin yanlarına mutlaka şemsiye ve yağmurluk alması, sürüş güvenliği için de trafikte ekstra dikkatli olunması öneriliyor.

MERSİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

METEOROLOJİ 17 İLİ SARI KODLA UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için Türkiye genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN SARI KODLA UYARILAN İLLER

Meteoroloji verilerine göre sağanak yağış beklenen ve sarı kodla uyarılan iller şu şekilde:

  • Adana

  • Antalya

  • Aydın

  • Balıkesir

  • Burdur

  • Çanakkale

  • Hatay

  • İzmir

  • Muğla

Bu illerde yerel kuvvetli yağışlar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.

KUVVETLİ RÜZGAR İÇİN SARI KOD UYARISI YAPILAN İLLER

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı kodla uyarılan iller ise şöyle:

  • Giresun

  • Mersin (yağmur da bekleniyor)

  • Kastamonu

  • Ordu

  • Samsun

  • Sinop

  • Tokat

  • Trabzon

Bu bölgelerde fırtına ve rüzgar kaynaklı çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar görülebilir.

YAĞIŞ BEKLENEN DİĞER İLLER

Sarı kod uyarısı bulunmamakla birlikte yağış beklenen diğer iller şunlar:

  • İstanbul

  • Edirne

  • Kırklareli

  • Kocaeli

  • Denizli

  • Isparta

  • Ankara

  • Eskişehir

  • Konya

  • Bolu

  • Gaziantep

  • Kilis

  • Şanlıurfa

  • Batman

Bu illerde yağmur ve sağanak yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.

7 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre Doğu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kar yağışı görülecek. Kar beklenen iller:

  • Tunceli

  • Bingöl

  • Malatya

  • Iğdır

  • Ağrı

  • Adıyaman

  • Sivas

Bu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

METEOROLOJİNİN RENK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını renk kodlarıyla sınıflandırıyor. İşte renk kodlarının anlamları:

🟢 Yeşil Kod

Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise beklenmiyor. Hava koşulları normal.

🟡 Sarı Kod

Hava durumu potansiyel olarak tehlikelidir. Olağandışı olmayan meteorolojik hadiseler beklenmekle birlikte, günlük faaliyetlerde dikkatli olunmalıdır.

🟠 Turuncu Kod

Hava durumu tehlikelidir. Sıklıkla görülmeyen meteorolojik hadiseler beklenmektedir. Hasar ve kayıplar oluşabilir, çok dikkatli olunmalıdır.

🔴 Kırmızı Kod

Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli meteorolojik hadiseler beklenmektedir. Büyük hasar ve can kaybı riski vardır, acil önlem alınmalıdır.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
