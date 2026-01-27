İZSU su kesintisi 27 Ocak: İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de 27 Ocak Salı günü yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. Su kesintisinin hangi ilçelerde ve mahallelerde yaşanacağı yakından takip ediliyor. İZSU'nun açıklamasına göre 27 Ocak günü İzmir'in bazı ilçelerinde şebeke arızası, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Kesintiden etkilenen ilçeler ve mahalleler İZSU'nun resmi planlı kesinti listesinde yer alıyor. İşte İzmir su kesintisi detayları…

İZMİR SU KESİNTİSİ 27 OCAK SALI

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre kesintilerin arıza durumuna göre 2 ila 8 saat arasında sürmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde çalışmaların tamamlanmasının ardından suların öğleden sonra veya akşam saatlerinde kademeli olarak verilmesi planlanıyor.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

FOÇA

CUMHURİYET

27.01.2026 saat 08:08 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

FATİH

27.01.2026 saat 08:08 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

FEVZİ ÇAKMAK

27.01.2026 saat 08:08 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

KOZBEYLİ

27.01.2026 saat 08:08 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

27.01.2026 saat 08:08 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ

YENİ

27.01.2026 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

URLA

BARBAROS

26.01.2026 saat 22:38 ile 27.01.2026 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.

SIRA

26.01.2026 saat 20:15 ile 27.01.2026 saat 14:16 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ

SUÇIKTI

26.01.2026 saat 17:46 ile 27.01.2026 saat 12:00 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.

ÇAĞLAYAN

26.01.2026 saat 15:09 ile 27.01.2026 saat 12:00 arasında yaklaşık 21 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR İZSU (SU KESİNTİSİ) SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ