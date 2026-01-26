TOKİ Samsun kura ne zaman çekilecek? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Samsun kura çekimi, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Samsun'da yapılacak konut projeleri için kura çekimi tarihi ve sonuç açıklanma zamanı merak konusu oldu. Başvuru yapan adaylar, "TOKİ Samsun kura ne zaman çekilecek, sonuçlar saat kaçta açıklanır?" sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Samsun kura çekilişine dair tüm detaylar…

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından Samsun'da hayata geçirilen konut projeleri kapsamında kura çekiminin TOKİ'nin resmi takvimine göre açıklanan tarihte noter huzurunda yapılması bekleniyor. Kura çekimi, genellikle TOKİ'nin YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Samsun kura çekim tarihleri proje bazlı olarak değiştiği için adayların TOKİ'nin resmi duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor. Samsun kura çekimi 31 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz.Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9… pic.twitter.com/5WhI5aA8kv — Murat KURUM (@murat_kurum) January 25, 2026

TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Hak sahibi olan adaylar, T.C. kimlik numaraları ile kura sonuçlarını online olarak sorgulayabiliyor. Kura sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklanması beklenirken, hak sahipleri sözleşme tarihleri ve ödeme planı bilgilerine de TOKİ duyuruları üzerinden ulaşabiliyor.

TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Samsun kura sonuçlarını öğrenmek için:

TOKİ'nin resmi internet sitesi

e-Devlet TOKİ sorgulama ekranı

TOKİ sosyal medya ve duyuru kanalları kullanılabilir.

TOKİ SAMSUN KONUT PROJELERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ projelerine başvuru şartları projeye göre değişmekle birlikte genel olarak: