Müge Anlı canlı izle | Müge Anlı son bölüm ve canlı izleme linki

atv NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

atv FREKANS BİLGİLERİ

2026 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile, evlatlarının Rabia Hanım ile olan bağını kesmesini istedi. Nail Yüce, baba ocağına geri döndü.

Kendisi gibi evli ve çocuklu Rabia Kaya tarafından kandırılıp alıkonduğu öne sürülen Nail Yüce, günler sonra ailesinin karşısındaydı. Eve döneceğini söylese de vereceği bir karar vardı. Nail Yüce, kendisini evlerinde beklediği Özlem Yüce ve küçük kızının yanına gitti. Orta yolu bulmaya karar verdiklerini söyleyen Nail Yüce eşiyle tekrar konuşacağını söyledi.

Nail Yüce, Rabia Hanım'a karşı neden bu kadar yüce gönüllü? Taraflar arasında düşmeyen tansiyon...

Oğuz, 'Biz, istemiyorsak da yapacak bir şey yok. Arabanın anahtarını verdim, babamın sınırsız kartını verdim. Evlenmek istemiyorsan git kurtul dedim' dedi. Oğuz, 'bu kadın tamamen menfaat para peşinde biz içerdeyken 1 milyon TL para istemiş' dedi. Nail, 'avukat çağırdı kızın mağduriyetini giderelim' dediğini söyledi. Rabi Kaya hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Rabia'nın şikayeti üzerine ev hapsi almışlardı... Nail'in babasının ve ağabeyinin adli kontrol şartı kaldırıldı.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.