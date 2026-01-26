CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye 2.990 Konut kura çekimi tarihi

Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye 2.990 Konut kura çekimi tarihi

TOKİ Osmaniye kura çekilişi ne zaman yapılacak? Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belirlenecek. Osmaniye TOKİ kura sonuçları ve çekiliş tarihleri hakkında tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:06
Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye 2.990 Konut kura çekimi tarihi

Osmaniye TOKİ kura çekilişi 2026 yılında büyük bir merakla bekleniyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura ile belirlenecek ve ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşecek. TOKİ Osmaniye projeleri kapsamında yer alan konutlar için başvuru süreci sona erdikten sonra kura çekilişi tarihi resmi olarak ilan edilecek. Kura çekilişi ile hangi ailelerin ev sahibi olacağı belirlenecek ve sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TOKİ OSMANİYE 2.990 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de yapılacak 2.990 konut için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KİMLER KATILACAK?

500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye TOKİ kurasına katılacak kişiler ve başvuruları reddedilenlerin listesi henüz yayımlanmadı. Kura listeleri açıklandığında hak sahipleri ve başvuru durumu hakkında tüm bilgiler duyurulacak.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Böylece asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içerisinde sonuçları öğrenebilecek.

TOKİ Samsun kura çekimi tarihi ve saati Devamını Oku BUNU DA OKU

TOKİ başvuru ücreti iadesi alma | 5 bin TL geri alma ekranı Devamını Oku BUNU DA OKU

Türk Telekom-REKLAM
Noa Lang transferinde flaş madde!
DİĞER
Julen Lopetegui: “En-Nesyri’ye saygı göstermeliler”
Suriye'de saha değişince Şam "3 tümeni" masadan çekti! Abdi hem şart koşup hem de tehdide kalktı | ABD PYD'yi fırçalayıp uyardı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Yusuf Demir kararı!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 11:38
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! 11:17
Avustralya Açık'ta Keys elendi Avustralya Açık'ta Keys elendi 11:08
3. Lig'de ilginç olay! Hakem frikikten atılan golü vermedi 3. Lig'de ilginç olay! Hakem frikikten atılan golü vermedi 11:07
Noa Lang transferinde flaş madde! Noa Lang transferinde flaş madde! 11:04
NBA'de maçlara kar fırtınası ertelemesi NBA'de maçlara kar fırtınası ertelemesi 10:45
Daha Eski
Fener'den iki yıldıza kanca! Fener'den iki yıldıza kanca! 10:23
İspanya'dan Kartal için Sow iddiası! İspanya'dan Kartal için Sow iddiası! 10:15
G.Saray Rytas Vilnius'a konuk G.Saray Rytas Vilnius'a konuk 10:13
Okan Buruk'tan Noa Lang kararı! Okan Buruk'tan Noa Lang kararı! 09:52
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 09:27
ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 09:13