Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Menekşe diskalifiye mi oldu?

Gelinim Mutfakta Menekşe diskalifiye mi oldu?

Gelinim Mutfakta’da bu hafta yarışmada yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Menekşe diskalifiye edildi mi? Programın son bölümünde yaşanan olaylar, jüri puanlamaları ve yarışmacıların performansları hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 13:32
Gelinim Mutfakta Menekşe diskalifiye mi oldu?

Gelinim Mutfakta izleyicileri, son bölümde Menekşe'nin durumu ve yarışmada yaşanan gelişmeler hakkında meraklarını sürdürüyor. Programın bu bölümünde gelinler, jüri koltuğunda oturan kayınvalidelerden yüksek puan almak ve çeyrek altının sahibi olabilmek için hünerlerini sergiledi. Menekşe'nin performansı, diğer gelinlerle olan rekabeti ve yarışmadaki dengelerin nasıl değiştiği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Menekşe'nin diskalifiye edilip edilmediği sorusu, programın en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

GELİNİM MUTFAKTA MENEKŞE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Aslı Hanım haksız puanlama yapan Menekşe hanımı Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye etti.

GELİNİM MUTFAKTA MENEKŞE HANIM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Ocak Pazartesi günkü bölümünde gelin adayları kıyasıya yarıştı. Gün sonunda Menekşe Hanım'ın Alime'ye yalnızca 1 puan verdiği ortaya çıkınca ortalık gerildi. Durumdan rahatsız olan Aslı Hünel, tepki göstererek Menekşe Hanım'ı diskalifiye ettiğini duyurdu ve yarışmadaki dengeler bir kez daha değişti.

