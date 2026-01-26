Ankara ASKİ su kesintisi: 26 Ocak Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar 26 Ocak Pazartesi su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. ASKİ tarafından yapılan altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanırken, suyun ne zaman geleceği merak konusu oldu. ASKİ açıklamalarına göre çalışmalar tamamlandıkça şebekeye yeniden su verilecek. Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve saat bilgileriyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 OCAK PAZARTESİ

Ankara'da su kesintileri 26 Ocak 2026 Pazartesi günü bazı bölgelerde günlük yaşamı etkiliyor. Su kesintisinin nedenleri arasında bakım çalışmaları, altyapı onarımları veya planlı şebeke çalışmaları yer alıyor.

Kesintiden etkilenen vatandaşlar, suyun ne zaman geleceğini merak ediyor. Haberimizde, suların ne zaman verileceği, kesintinin tahmini süresi ve hangi bölgelerde çalışmaların sürdüğü detaylı olarak listeleniyor. Böylece Ankara'da yaşayan vatandaşlar günlük planlarını su kesintisi durumuna göre ayarlayabilir, gerekli önlemleri alabilir.

Ankara su kesintileri ile ilgili tüm güncel bilgiler ve ilçelere özel saatler haberimizde anlık olarak güncelleniyor. ASKİ'nin açıklamalarına göre, planlı çalışmalar sona erdikçe suyun yeniden verilmesi sağlanacak ve kesintiden etkilenen bölgelerde normal su akışı sağlanacak.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

SİNCAN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 26.01.2026 10:50:00

Tamir Tarihi: 26.01.2026 18:00:00

Detay: Sincan ilçesi Tandoğan mahallesi şehit ufuk akıncı sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz .

Etkilenen Yerler: Şehit ufuk akıncı sokak ve çevresi

ETİMESGUT

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 26.01.2026 10:50:00

Tamir Tarihi: 26.01.2026 19:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Tek Dal Cadde içerisin de bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 10:45 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi Bir Kısmı

BEYPAZARI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 26.01.2026 11:20:00

Tamir Tarihi: 26.01.2026 14:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Şht. Sadık EKİZ Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: :Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Şht. Sadık EKİZ Caddesi Ve civarı

ÇANKAYA

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 26.01.2026 11:30:00

Tamir Tarihi: 26.01.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Yukarı Ayrancı,Gaziosmanpaşa,Aziziye, Çankaya, Büyükesat, Kazım Özalp, Bademlidere, Bağcılar mahallelerine,600'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 26.Ocak.2026 saat-11:15 ile 26.Ocak.2026 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yukarı Ayrancı, Gaziosmanpaşa, Aziziye, Çankaya, Büyükesat, Kazım Özalp, Bademlidere, Bağcılar Mahalleleri

PURSAKLAR

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 26.01.2026 13:30:00

Tamir Tarihi: 26.01.2026 16:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Saray Gümüşoluk Mahallesi Gümüşoluk Küme Evleri içerisinde oluşan arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: gümüşoluk mahallesi bir kısmı