Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Eyüpspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan dorukta! Eyüpspor, ligde oynadığı 18 maçın ardından düşme hattında, sondan ikinci sırada yer alıyor. Bu tablo, geçen sezonki beklentilerin tamamen aksine bir performans sergilediklerini gösteriyor. Ev sahibi Eyüpspor, taraftarının desteğiyle kritik puanlar kazanmak ve ligde kalma mücadelesinde avantaj sağlamak istiyor. Beşiktaş ise ligde üst sıralara yaklaşma hedefini sürdürüyor. İlk dört sıra ile arasındaki puan farkını üçe indiren Beşiktaş, haftaya beşinci sırada girecek ve Eyüpspor deplasmanında alacağı galibiyetle zirveye tutunmayı hedefliyor. Bu kritik mücadele öncesinde futbolseverler, maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detayları merak ediyor.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor ile ligde 4. kez rakip olacak. Mücadele 26 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor'un etrafındaki hikâye son bir yılda büyük ölçüde değişti. Geçtiğimiz sezon ligin üst sıralarına oynayan iddialı bir ekip olarak görülen İstanbul temsilcisi, bu sezon ise zorlu performansın ardından Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Küme düşme hattında yer alan Eyüpspor, ligdeki konumunu korumak için kritik bir süreçten geçiyor.

⚫ MAÇ GÜNÜ ⚪ 🆚 ikas Eyüpspor 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 19. Hafta 🏟 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/5PTyUAHfaZ — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 26, 2026

ARDA TURAN SONRASI ZORLU SÜREÇ

Takımı Süper Lig'e çıkaran ve ilk etapta üst sıralar için mücadele etmelerini sağlayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e transferi sonrası Eyüpspor'da düşüş başladı. Selçuk Şahin'in kısa süren görev süresinin ardından Orhan Ak takımın başına getirildi ve kulübü yeniden istikrara kavuşturma görevi üstlendi.

EYÜPSPOR'DA FORM DURUMU

Eyüpspor, 2026 yılına Konyaspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Ancak bu sonuç, ligdeki galibiyetsiz serisini dört maça çıkardı (2 beraberlik, 2 mağlubiyet). Savunma sorunları dikkat çekerken, İstanbul ekibi tüm kulvarlarda üst üste 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

MUHTEMEL 11'LER

ikas Eyüpspor: Felipe, Talha, Onguene, Emir, Arda, Baran Ali, Legowski, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Rashica, Cerny, Orkun, Jota, El Bilal