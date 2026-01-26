Bursa’da su kesintisi var mı? 26 Ocak BUSKİ kesinti programı ve suların geliş saati
Bursa'da sular kesildi mi? 26 Ocak Bursa BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa'nın bazı ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar "Bursa'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi hangi ilçelerde var?" sorularını araştırıyor. BUSKİ su kesintisi programı, kesinti saatleri ve etkilenen mahalleler merak konusu olurken, suyun tahmini verilme zamanı BUSKİ resmi duyurularına göre güncelleniyor. İşte 26 Ocak Bursa su kesintisi detayları ve son gelişmeler…
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 08:34
BURSA 26 OCAK SU KESİNTİSİ
OSMANGAZİ - OVAAKÇA SANTRAL
Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/01/2026 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 25/01/2026 12:30
Kesim Tarihi: 25/01/2026 10:30
Açıklama: Osmangazi İlçesi Ovaakça Santral Mahallesi Nergis Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 25.01.2026 Tarihinde 10:30 ile 12:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
YUNUSELİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/01/2026 20:45
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/01/2026 22:45
Kesim Tarihi: 24/01/2026 20:45
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B20 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi 14.İnci sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 24.01.2026 Tarihi 20:45 ile 22:45 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
BURSA 26 OCAK SU KESİNTİSİ
YILDIRIM - ŞİRİNEVLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/01/2026 14:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 25/01/2026 16:00
Kesim Tarihi: 25/01/2026 14:30
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D24 Alt Bölgesinde Bulunan Şirinevler Mahallesi A15.Sokak Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 25.01.2026 Tarihinde 14:30 ile 16:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
YILDIRIM - YİĞİTLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/01/2026 12:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 25/01/2026 13:00
Kesim Tarihi: 25/01/2026 12:00
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C2_D17 Alt Bölgesinde Bulunan, Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Cadde Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 25.01.2026 Tarihinde 12:00 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.