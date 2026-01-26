CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa’da su kesintisi var mı? 26 Ocak BUSKİ kesinti programı ve suların geliş saati

Bursa’da su kesintisi var mı? 26 Ocak BUSKİ kesinti programı ve suların geliş saati

Bursa'da sular kesildi mi? 26 Ocak Bursa BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa'nın bazı ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar "Bursa'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi hangi ilçelerde var?" sorularını araştırıyor. BUSKİ su kesintisi programı, kesinti saatleri ve etkilenen mahalleler merak konusu olurken, suyun tahmini verilme zamanı BUSKİ resmi duyurularına göre güncelleniyor. İşte 26 Ocak Bursa su kesintisi detayları ve son gelişmeler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 08:34
Bursa’da su kesintisi var mı? 26 Ocak BUSKİ kesinti programı ve suların geliş saati

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa’da su kesintisi var mı? 26 Ocak BUSKİ kesinti programı ve suların geliş saati

BURSA 26 OCAK SU KESİNTİSİ

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa’da su kesintisi var mı? 26 Ocak BUSKİ kesinti programı ve suların geliş saati

BURSA 26 OCAK SU KESİNTİSİ

OSMANGAZİ - ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/01/2026 17:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/01/2026 18:45

Kesim Tarihi: 25/01/2026 17:45

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D02 Alt Bölgesinde Bulunan Alemdar Mahallesi 1.Samur Sokak Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 25.01.2026 Tarihinde 17:45 ile 18:45 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

Bursa’da su kesintisi var mı? 26 Ocak BUSKİ kesinti programı ve suların geliş saati

BURSA 26 OCAK SU KESİNTİSİ

OSMANGAZİ - OVAAKÇA SANTRAL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/01/2026 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/01/2026 12:30

Kesim Tarihi: 25/01/2026 10:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi Ovaakça Santral Mahallesi Nergis Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 25.01.2026 Tarihinde 10:30 ile 12:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/01/2026 20:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/01/2026 22:45

Kesim Tarihi: 24/01/2026 20:45

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B20 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi 14.İnci sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 24.01.2026 Tarihi 20:45 ile 22:45 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Bursa’da su kesintisi var mı? 26 Ocak BUSKİ kesinti programı ve suların geliş saati

BURSA 26 OCAK SU KESİNTİSİ

YILDIRIM - ŞİRİNEVLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/01/2026 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/01/2026 16:00

Kesim Tarihi: 25/01/2026 14:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D24 Alt Bölgesinde Bulunan Şirinevler Mahallesi A15.Sokak Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 25.01.2026 Tarihinde 14:30 ile 16:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YILDIRIM - YİĞİTLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/01/2026 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/01/2026 13:00

Kesim Tarihi: 25/01/2026 12:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C2_D17 Alt Bölgesinde Bulunan, Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Cadde Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 25.01.2026 Tarihinde 12:00 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

G.Saray orta saha transferini bitiriyor!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Julen Lopetegui: “En-Nesyri’ye saygı göstermeliler”
Merve Eryiğit İmamoğlu'nun jetteki A takımını patlattı | 3'lü fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 09:27
ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 09:13
Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! Ömer Üründül’den Tedesco’ya sert eleştiri! 09:05
Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi! Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco eleştirisi! 08:56
"Ekmeğine yağ sürdüler" "Ekmeğine yağ sürdüler" 08:36
''Baba yorgun'' ''Baba yorgun'' 07:47
Daha Eski
Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... 01:03
Spalletti'den En Nesyri açıklaması! Spalletti'den En Nesyri açıklaması! 01:03
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim 01:03
Kadıköy'de kazanan yok! Kadıköy'de kazanan yok! 01:03
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:03