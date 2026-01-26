Balıkesir’de deprem! Sındırgı’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Az önce deprem mi oldu? Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, depremin yerin 14,78 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. Depremin çevre il ve ilçelerde hissedilip hissedilmediği merak edilirken, vatandaşlar "Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde ve can kaybı var mı?" sorularına yanıt arıyor. Son dakika deprem gelişmeleri ve AFAD verileri haberimizde...

BALIKESİR'DE 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 03.47'de kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının yerin 14,78 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

DEPREM SINDIRGI'DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmesi konusunda uyarıda bulundu.