Resmi Gazete kararları! EGM atama kararları dikkat çekti

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında kamu kurumlarına yönelik düzenlemeler, yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli idari kararlar da bulunuyor. Vatandaşlar ve kamu çalışanları, 23 Ocak 2026 Resmi Gazete kararlarını ve EGM atama listelerini yakından takip ediyor. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları ve detaylar…

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 08:32
Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısında çok sayıda önemli karar yayımlandı. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları kamuoyunun gündeminde yer aldı. EGM bünyesinde görev yapan üst düzey yöneticiler ve emniyet personeline ilişkin yeni görevlendirmeler Resmi Gazete'de duyuruldu. Ayrıca Resmi Gazete'de yeni yönetmelikler, tebliğler ve kamu kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler de yer aldı. Bugünkü Resmi Gazete kararları ve EGM atama listesine dair tüm detaylar haberimizde…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/30)

YÖNETMELİKLER

–– Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği

–– Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

