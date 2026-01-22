Bir saat içinde en çok barfiks çeken Avustralyalı polis memuru kadın kimdir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacının karşısına çıkan Bir saat içinde en çok barfiks çeken kadın kimdir? sorusu hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı. Sosyal medyada da gündem olan o sorunun doğru cevabı ve yarışmacının verdiği tepki haberimizde...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 21:47
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi televizyon başına kilitledi. Yarışmacının karşısına çıkan baraj sorusu ise herkes tarafından merak konusu oldu. Peki Bir saat içinde en çok barfiks çeken kadın kimdir? İşte cevabı...

Avustralyalı polis memuru Jade Henderson, Ağustos 2025'te bir saat içinde kaç barfiks çekerek Guiness Dünya Rekorları'na 'Bir saatte en çok barfiks çeken kadın' olarak girmiştir?

A) 133

B) 333

D) 733

Cevap: D) 733

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını ATV İç Yapımlar'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk televizyon yarışma programıdır. Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma programı, Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır. Yarışmanın ilk sunucusu Kenan Işık'ın, 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu yaptı.

2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019'dan, 6 Eylül 2024 tarihine kadar Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yaptı. 8 Eylül 2024 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında yarışma programını, Oktay Kaynarca sundu ve 4 Mayıs 2025 tarihinden itibaren de yarışma programı Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam etmektedir.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 ₺'yi alabilen olmamışken, şu anki yarışmada en büyük ödül olan 5.000.000 ₺'yi 2024'te Berk Göktaş isimli bir yarışmacı kazanmıştır. Eski en büyük ödül olan 1.000.000 ₺'yi ise 2019'da Arda Ayten ve 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazanmıştır.

