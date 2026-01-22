CANLI SKOR ANA SAYFA
Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye veda mesajı!

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye veda mesajı!

Fenerbahçe'den ayrılan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'den sarı-lacivertli camiaya teşekkür mesajı geldi. İşte o paylaşım...

22 Ocak 2026 Perşembe 21:47
Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye veda mesajı!

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli takıma veda etti.

Sebastian Szymanski'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün benim için çok özel bir dönemi kapatıp veda etme zamanı. Bu kulübün bir parçası olma fırsatını bana verdiği için kulübe teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kulüpte çalışan herkese; günlük emekleri ve sürekli destekleri için teşekkür ederim. Ve elbette, bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara; her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür ederim. Hepinize gelecekte başarılar ve en iyisini diliyorum."

