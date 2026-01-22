Noa Lang, Galatasaray için geliyor!

Ara transfer dönemi sessizliğini bozan Galatasaray, ilk transfer bombasını Noa Lang ile patlattı. Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Hollandalı kanat oyuncusunun bu gece İstanbul'da olacağı aktarılıyor. Cimbom'un Napoli'ye 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sözleşmede 30 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olacağı belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların opsiyonu kullanması halinde 2030 yılına kadar Noa Lang'ın bonservisine sahip olacak. Yıldız futbolcunun maaşı ise 4 milyon euro olacak.