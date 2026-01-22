CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Noa Lang, Galatasaray için geliyor!

Noa Lang, Galatasaray için geliyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 22:45
Noa Lang, Galatasaray için geliyor!

Ara transfer dönemi sessizliğini bozan Galatasaray, ilk transfer bombasını Noa Lang ile patlattı. Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Hollandalı kanat oyuncusunun bu gece İstanbul'da olacağı aktarılıyor. Cimbom'un Napoli'ye 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sözleşmede 30 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olacağı belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların opsiyonu kullanması halinde 2030 yılına kadar Noa Lang'ın bonservisine sahip olacak. Yıldız futbolcunun maaşı ise 4 milyon euro olacak.

