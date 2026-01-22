CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig PFDK'dan 5 Süper Lig ekibi için para cezası kararı!

PFDK'dan 5 Süper Lig ekibi için para cezası kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 00:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PFDK'dan 5 Süper Lig ekibi için para cezası kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ile Göztepe'ye 1'er milyon, Trabzonspor'a 860, Hesap.com Antalyaspor'a 160 bin para cezası verdi. PFDK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Samsunspor'u ise 220 bin para cezasına çarptırdı.

Trendyol 1. Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Erzurumspor FK'ye 375 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Sipay Bodrum FK formasını giyen Arlind Ajeti ise Özbelsan Sivasspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası aldı.

Türk Telekom-REKLAM
Tedesco'dan Nesyri açıklaması!
DİĞER
İspanyol basınında Galatasaray tedirginliği! “Atletico Madrid için gerçek bir tehdit...”
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması!
F.Bahçe evinde kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Opet son 6'da! Fenerbahçe Opet son 6'da! 23:50
Tedesco'dan Nesyri açıklaması! Tedesco'dan Nesyri açıklaması! 23:44
Mert Müldür: Herkes yüzde yüzünü veriyor Mert Müldür: Herkes yüzde yüzünü veriyor 23:28
Kerem'in golüne ofsayt engeli! Kerem'in golüne ofsayt engeli! 23:28
FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak? FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak? 23:19
Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı... Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı... 23:10
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması! İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması! 23:04
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 22:56
Juve, En Nesyri için İstanbul'a geldi! Juve, En Nesyri için İstanbul'a geldi! 22:49
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 22:34
Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! 22:24
Talisca net gol pozisyonunu değerlendiremedi! Talisca net gol pozisyonunu değerlendiremedi! 22:13